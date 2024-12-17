3車撞死泰籍移工卻不起訴 立委質疑苗檢制度性吃案

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（中央社記者陳俊華、管瑞平台北17日電）民眾黨立委林國成今天指出，112年1名泰國移工在苗栗遭3車連撞身亡，其中1人酒駕、1人無照，最後卻都不起訴，質疑苗檢制度性吃案。泰辦處表示，盼移工能得到台灣法律保護與公平對待，別再縱放犯罪。

苗栗地檢署今天表示，案經詳盡調查，移工夜間闖紅燈為肇事主因，檢察官就現有證據資料偵結。

林國成舉行記者會指出，民國112年7月2日夜間，1名泰籍移工在苗栗竹南騎自行車，竟連遭3輛車撞輾致死，第1輛車駕駛陳男經測為酒駕，第3輛車駕駛蔡女更是無照駕駛且肇事逃逸。經調閱相關文件後，發現苗栗地檢署早在112年11月將3名駕駛都以「不起訴」偵結，再議也以「無告訴代理人」為由駁回。

林國成說明，泰國貿易經濟辦事處在案發後及檢警偵查期間，都未接獲政府依涉外事件通常程序通報，導致境外遺屬求助無門，形成「制度性吃案」的程序瑕疵。林國成指出，苗栗地檢署檢察官違失，包括鑑定證據移送不全，影證檔案計8項，實際卻只移送4項。

林國成表示，鑑定意見作成程序簡陋、未仔細分析；不起訴書切割犯罪事實、稀釋被告罪責。

泰國貿易經濟辦事處勞工處副處長蔡雅芳說明，希望來台工作的泰國移工，能得到台灣法律保護與公平對待。也希望日後泰籍移工發生任何重大人身侵害、甚至不幸死亡事件，台灣官方能通知泰辦處以協助被害移工或遺屬給予法律權益的維護，不要再發生因為沒有告訴代理人、刑事案件不起訴，縱放犯罪的事情。

蔡雅芳表示，希望以後台灣官方文件不要再使用不雅或不當的字眼，形容被害人受害的經過，因為泰辦處無法逐字轉譯給遺屬知道，也會傷害遺屬對台灣的情感。

勞動部勞動力發展署副署長黃齡玉解釋，移工來台享有相關法律保障，事發後應檢視制度是否有缺漏不足之處，移工在台發生任何意外，希望地方政府、仲介第一時間應有通報責任，顯然制度卻未被落實，有待改進。

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黃齡玉提到，林國成有提案修正就業服務法，將「加強外勞人身侵害案件業務聯繫處理原則暨流程圖」提升到法律位階，勞發署也認同並會通盤研修就服法；修法前會行文給地方政府，提醒第一線執法人員、仲介公司若遇到類似案件，應主動通知泰辦處。

法務部專門委員李貞慧強調，這案子是由苗栗地檢署偵辦已不起訴確定，11月19日曾召開相關會議，法務部已將告訴狀、陳訴都送給台中高分檢，審酌過後並交給苗栗地檢署，針對是否有疏失，會再分案詳細調查。（編輯：張若瑤）1131217