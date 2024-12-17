試院人事同意權案 民眾黨團反對柯麗鈴、伊萬．納威

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（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院會今天將進行考試院人事同意權案投票。民眾黨團總召黃國昌說，黨團會議做出一致決議，將對試委被提名人柯麗鈴、伊萬．納威投下不同意票，至於對正副院長及其他被提名人都會投同意票。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7位考試委員。

考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及前考試委員王秀紅與伊萬．納威。

立法院今天將行使考試院人事同意權案記名投票表決。台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌說，民眾黨團會議經充分討論、意見交換，做出一致決議，將會對2位被提名人投下不同意票，第一是柯麗鈴，柯麗鈴在詢答過程充分展現對考試院、考試委員業務的陌生、不熟悉，酬庸色彩過於濃厚；第二是伊萬．納威，伊萬．納威在上屆考試委員任期中，並沒有充分履行職責，民眾黨團將投下不同意票。

至於考試院正副院長及其他考試委員被提名人，黃國昌表示，民眾黨團都會投下同意票，也希望被提名人不要忘記自己所做出的承諾，否則民眾黨團未來會反映在考試院預算審查上。

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另外，黃國昌指出，行政院編列明年度公務預算時引發軒然大波，未依立法院決議編列預算，在立法院長韓國瑜努力促成下，行政院長卓榮泰邀各黨團幹部到行政院，才提出補償方案，行政院承諾會追加預算將禁伐補償編入公務預算；但公糧收購價每公斤要提高新台幣5元，卻看不到行政院、農業部有任何具體回應。

黃國昌說，本來希望今天能到行政院拜會卓榮泰，請卓榮泰說清楚公糧收購的事，但到目前為止，農業部彷彿覺得預算已經付委，就船過水無痕。他理解卓榮泰公務繁忙，因此才透過記者會提出請求，請行政院說清楚，如果一週內沒有具體回應，下週二（24日）民眾黨團會陪同農民前往行政院抗議。（編輯：謝佳珍）1131217