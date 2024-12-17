考試院人事同意案1人未過關 總統府：尊重但遺憾

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（中央社記者溫貴香台北17日電）立法院會今天行使考試院人事同意權案投票，總統府表示，尊重立法院審查的結果，但仍對部分人選未獲同意表達遺憾；至於未獲同意的遺缺未來是否補提，將視考試院實務運作狀況，再審慎評估後續處理方式。

立法院會今天行使考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人 周弘憲 周弘憲 出生：1953年11月23日

學歷：國立台灣大學法律系

經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長 看更多 關閉 、副院長被提名人 許舒翔 許舒翔 出生：1961年4月22日

學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士

經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長 看更多 關閉 都獲得出席立委過半數同意票，同意為考試院正副院長。7位 考試委員 考試委員小百科 考試院是國家最高考試機關，掌理考試、公務人員之銓敘、保障、撫卹、退休及公務人員任免、考績、級俸、陞遷、褒獎的法制事項

組織職掌：院長、副院長、考試委員，均特任，由總統提名，經立法院同意任命、考試院會議，以院長、副院長、考試委員及本院所屬部會首長組織，決定憲法所定職掌的政策及其有關重大事項

重要業務：研究規劃考試院所掌理的業務、依實際需要赴國外考察研究各國文官制度、擴大考銓保訓法制與行政參與層面，實地參訪各機關、機構 資料來源：考試院 看更多 關閉 被提名人中，僅檢察官出身的試委被提名人 柯麗鈴 柯麗鈴 學歷：台灣大學法律系學士、英國倫敦大學法律碩士

經歷：苗栗地檢署檢察長、基隆地檢署檢察長、法務部主任秘書、代理司法官學院院長、最高檢察署檢察官 看更多 關閉 未過關。

總統府發言人郭雅慧下午發布新聞稿表示，總統府感謝立法院完成人事同意權審查，使歷經3個多月看守期的考試院能夠恢復常態運作。

郭雅慧說明，此次第14屆考試院院長、副院長及考試委員的9位被提名人，是總統府向各界廣徵適格人才，並經過審薦小組嚴謹專業之作業程序，由賴總統依「專業性」及「代表性」考量提名，皆為一時之選。

總統府尊重立法院人事同意權審查的結果，惟對於部分人選未獲同意，仍表達遺憾之意，但相信所有獲得通過的被提名人，就任後都會不負所託，為實踐考試院的憲政職權努力不懈。

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郭雅慧強調，賴總統感謝所有被提名人，從過去在各自工作崗位上，乃至這次承擔提名重任以來，在在展現願意為國家付出、為全國公務人員奉獻的努力。此外，賴總統也感謝考試院全體同仁，在看守期間仍兢兢業業、堅守崗位，維繫考試院院務的基本運作。

郭雅慧表示，賴總統期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院於12月20日赴任，以確保全國考生及公務人員之權益。至於未獲同意的遺缺未來是否補予提名，將視考試院實務運作狀況所需，再審慎評估後續妥適處理方式。（編輯：翟思嘉）1131217