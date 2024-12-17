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立法院同意 周弘憲許舒翔為考試院正副院長
首頁 / 政治

考試院人事同意權案 僅柯麗鈴未過關

2024/12/17 13:01（12/17 13:13 更新）
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立法院會17日進行考試院人事同意權案記名投票表決，並於上午11時截止投票，圖為議事人員開始開票作業，統計投票結果。中央社記者吳家昇攝 113年12月17日
立法院會17日進行考試院人事同意權案記名投票表決，並於上午11時截止投票，圖為議事人員開始開票作業，統計投票結果。中央社記者吳家昇攝 113年12月17日
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（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，在正副院長及7位考試委員被提名人中，僅考試委員被提名人柯麗鈴獲得57張「不同意票」，未能出任考試委員。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲

周弘憲

  • 出生：1953年11月23日
  • 學歷：國立台灣大學法律系
  • 經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長
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出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔

許舒翔

  • 出生：1961年4月22日
  • 學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士
  • 經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長
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出任考試院副院長，以及7名考試委員。

立法院朝野黨團日前協商後達成共識，於今天上午進行考試院人事同意權案記名投票表決。

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立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。目前立委總數為113席，只要獲57張同意票，即為通過。

柯麗鈴

柯麗鈴

  • 學歷：台灣大學法律系學士、英國倫敦大學法律碩士
  • 經歷：苗栗地檢署檢察長、基隆地檢署檢察長、法務部主任秘書、代理司法官學院院長、最高檢察署檢察官
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最終拿到51張同意票、57張不同意票及4張無效票，未能出任考試委員。（編輯：張均懋）1131217
立法院會17日進行考試院人事同意權案投票，僅考試委員被提名人柯麗鈴獲得57張「不同意票」，未能出任考試委員。（中央社檔案照片）
立法院會17日進行考試院人事同意權案投票，僅考試委員被提名人柯麗鈴獲得57張「不同意票」，未能出任考試委員。（中央社檔案照片）
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