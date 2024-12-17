考試院人事同意權案 僅柯麗鈴未過關

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，在正副院長及7位考試委員被提名人中，僅考試委員被提名人柯麗鈴獲得57張「不同意票」，未能出任考試委員。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長 周弘憲 周弘憲 出生：1953年11月23日

學歷：國立台灣大學法律系

經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長 看更多 關閉 出任第14屆考試院長、前考選部長 許舒翔 許舒翔 出生：1961年4月22日

學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士

經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長 看更多 關閉 出任考試院副院長，以及7名考試委員。

立法院朝野黨團日前協商後達成共識，於今天上午進行考試院人事同意權案記名投票表決。

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立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。目前立委總數為113席，只要獲57張同意票，即為通過。

柯麗鈴 柯麗鈴 學歷：台灣大學法律系學士、英國倫敦大學法律碩士

經歷：苗栗地檢署檢察長、基隆地檢署檢察長、法務部主任秘書、代理司法官學院院長、最高檢察署檢察官 看更多 關閉 最終拿到51張同意票、57張不同意票及4張無效票，未能出任考試委員。（編輯：張均懋）1131217