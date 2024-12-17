考試院人事同意權案 黃珊珊蓋錯票請求補救無效致歉

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（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，民眾黨團決議對試委被提名人柯麗鈴、伊萬．納威投下不同意票。但民眾黨立委黃珊珊表示，她對柯麗鈴蓋下不同意票後，不小心又蓋了同意票，她必須致歉。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。

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民眾黨團總召黃國昌上午舉行記者會指出，黨團會議做出一致決議，將對試委被提名人柯麗鈴、伊萬．納威投下不同意票，至於正副院長及其他被提名人都會投下同意票。

黃珊珊在投票後，透過媒體群組表示，黨團討論後認為，依據司改國是會議決議，未來法律專業人才考訓一元化的政策會是重中之重，柯麗鈴雖然學養經歷足夠，但對於考試委員的使命認知，以及對於任職後的考試業務仍無完整擘劃，恐難當大任。

黃珊珊強調，不過她必須致歉，剛剛進場投票蓋章，因為先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意票，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯麗鈴那一欄。現場她即向立法院長韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。（編輯：張若瑤）1131217