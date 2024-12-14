綠營向黃珊珊招手 吳思瑤：憲法訴訟法等3法案可合作

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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨立委黃珊珊昨天表示，在野合作非照單全收，外界解讀憲訴法修法可能是綠白合作首案。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，黃珊珊能清楚判斷，而憲訴法、財劃法、選罷法，民進黨團都期待與在野黨合作。

國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，主張大法官現有總額為15位，但黃珊珊投書表態不支持；媒體近日報導，民眾黨立委黃珊珊擬提憲法訴訟法修正草案，將憲法法庭評議、判決門檻調整成9人參與評議、8人同意可作成憲法判決，並增訂大法官被提名人被立法院否決後，總統應於2個月內補提人選，但傳出國民黨團無法接受。

黃珊珊昨天回應，黨團就憲訴法仍在內部討論、還沒定案，外界不必造謠生事；國會在野黨雖應合作，但實現路徑理念有些微歧異，不是照單全收。此番話引發外界解讀憲訴法修法可能是綠白合作第一案。

吳思瑤今天受訪表示，雖然彼此不同政黨，但都是乘載民意，若是有利國際名聲、穩定台灣民主秩序的法案，民進黨團都期待跟在野黨合作。

吳思瑤表示，學法律的黃珊珊非常清楚，若依照翁曉玲所提版本通過，將癱瘓憲法法庭，而憲法法庭除了守護憲政精神，更保障人民權利。

吳思瑤表示，黃珊珊在法律專業上能清楚判斷，而民眾黨團也將提出版本，「憲訴法我們當然願意合作、樂意合作」，只要是避免任何癱瘓憲法法庭、戕害憲法精神的惡修，民進黨團都願意一起推動。

談及財政收支劃分法修法，吳思瑤指出，相較於國民黨團版本，執政黨也樂見與民眾黨團版本對話，畢竟若一旦通過國民黨團的財劃法，中央政府一年將被搬走新台幣6612億元，國家建設與社會福利將無法永續推動 。

吳思瑤表示，至於選罷法，藍白雖在連署加嚴的立場趨於一致，但對罷免門檻提高，民眾黨團似乎持保留態度，因此在選罷法合作上，民進黨團也保有正向期待。她說，憲訴法、財劃法、選罷法，民進黨團都期待與在野黨合作。（編輯：張均懋）1131214