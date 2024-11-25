藍委擬砍潛艦國造預算 黃國昌：支持增強自我防衛

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（中央社記者陳俊華台北25日電）國民黨立委擬提案砍光潛艦國造後續艦預算，民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團支持增強台灣自我防衛能力，但因第一艘原型艦時程嚴重落後，應按實際要求的時程編預算，才是負責任的做法。

自由時報報導，明年度國防部潛艦國造第3階段後續艦籌建編列預算新台幣19億9600萬逾元，有國民黨立委將提案「全數刪除」。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、立委林國成上午舉行記者會。黃國昌受訪時表示，民眾黨團一向支持台灣自我國防自主能量，增強台灣自我防衛能力，因此必要的、符合需求的軍事採購預算案，不僅不會阻擋、還會支持。

黃國昌說明，現在最大的問題是，第一艘原型艦時程嚴重落後，沒有完成必要的測試，連第一艘艦是否能成功造艦都還是個大問號，現在一口氣編這麼多預算是否符合實際需求。他強調，應該按照實際要求的時程編列預算，才是負責任的做法。

另外，民眾黨團在記者會中公布民調指出，針對「財政收支劃分法」是否應該修法，民調結果顯示，69歲以下民眾高達7到8成認同「使中央政府掌控的稅收適度分配給地方政府，以滿足地方政府發展建設的財政需求」，連民進黨支持者也有近68%支持修法。

至於「您對目前NCC（國家通訊傳播委員會）的表現是否滿意」調查，30到69歲的民眾不滿意NCC表現的比例都顯著高於滿意，不滿意的比例超過5成。對於NCC的表現，執政與在野黨支持者也呈現兩極化，民進黨支持者有63.1%表示對NCC滿意，民眾黨與國民黨支持者、不偏任何黨的民眾都有超過半數不滿意。

黃國昌表示，民進黨利用側翼帶風向，財劃法修法會讓中央政府沒錢做國防，各種補助、補貼都會受影響，但民調結果清楚看出，認為必須下放財源給地方政府的民眾，是絕大多數、壓倒性的，打臉行政院長卓榮泰說現行版本財劃法是最好的說法，修法刻不容緩。

黃國昌強調，NCC完全喪失社會公信力，但執行「上面意志」非常徹底，所以除民進黨支持者外，全部對NCC都是高度不滿意。請卓榮泰盡速將新的NCC委員、主委名單送到立法院，希望不要再一片「綠友友」，否則民眾會大失所望。

民眾黨團公布的民調，是委託精確市場研究有限公司執行，執行時間為11月17日到11月19日，對象是全台22縣市年滿20歲的民眾，有效樣本為1088份（市話766份，手機322份），並依內政部最新人口資料，針對性別、戶籍地、年齡、教育程度採用多重反覆加權，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.97%之間。（編輯：張若瑤）1131125