徐巧芯主張潛艦分階段建案 顧立雄：預算每年送立院審議

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（中央社記者游凱翔台北25日電）國民黨立委徐巧芯今天質詢表示，同意國造潛艦要有後續艦，但國軍不應一次編列長達10年預算，而是分階段建案。國防部長顧立雄強調，一定等海上測試（SAT）通過才動用，且每年均送立法院審議。

針對114年度「潛艦國造-第三階段後續艦籌建」編列預算新台幣19億9600萬5000元，但國民黨立委徐巧芯認為，應採階段性造艦，因此提案減列17億9600萬5000元，僅留2億作為明年先期簽約預算。

顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「獵鴞專案執行規劃」，並備質詢。顧立雄會前受訪時對此表示，國防部的態度一直都很清楚，就是先編列預算，等海鯤海上測試（SAT）通過後才會動支，「沒有通過前不會動用一毛錢」。

顧立雄表示，若先編列預算，待民國114年通過SAT後就有預算可使用；若無編列，因海測通過時間點已過8月預算編列期，因此就得到115年才有預算可使用，將影響後續造艦期程且不斷遞延，因此還是希望外界支持。

徐巧芯質詢提到，目前原型艦尚未完成，她可接受今年先編列明年度2艘或3艘的潛艦建案，但一艘都沒完成就直接編列7艘、長達10年的預算，「我目前35歲，等完成後就已經快要50歲」，因此她建議分階段建案，且她個人完全支持；若一次編列7艘，後續出問題，立委很難跟全民交代。

顧立雄再次回應，一定會等SAT通過後才會動用任何一分錢，若沒通過就不會動用；後續相關預算編列，每年都會送立法院審查。

顧立雄也反問徐巧芯，是否同意潛艦要有後續艦；徐巧芯回應，「我同意」，因此顧立雄表示，會視原型艦測試結果分年編列確切預算，並送立法院審議。徐巧芯最後再呼籲，應分階段建案，這樣才好審查預算。

海軍參謀長邱俊榮中將答詢徐巧芯時補充，目前海鯤泊港測試（HAT）的進度約83%至85%（今年9月進度約50%至60%之間），預計114年4月1日起海上測試（SAT），執行到114年9月30日止，目前仍持續針對HAT缺失持續改進中，目前進度正常，就目前現況，可按照規劃在114年11月交艦。（編輯：蘇志宗）1131125