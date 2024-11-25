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傳藍委欲砍潛艦國造後續艦預算 吳思瑤盼就事論事

2024/11/25 11:13（11/25 11:43 更新）
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（中央社記者王揚宇台北25日電）外界關注有國民黨立委欲砍光潛艦國造後續艦預算，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，潛艦沒有顏色也不是民進黨的，希望在野立委能就事論事、實事求是，理性看待潛艦預算。

根據自由時報報導，明年度國防部潛艦國造第3階段後續艦籌建編列預算新台幣19億9600萬逾元，有國民黨立委將提案「全數刪除」。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

吳思瑤表示，潛艦國造是台灣國防自主非常重要的關鍵建設，潛艦沒有顏色、不是民進黨的，這攸關國家整體防衛能力，希望在野立委審查預算時能就事論事，不要把政黨利益、顏色之分凌駕於國家防衛之上。

吳思瑤說，國防預算必須要理性看待，潛艦真的不是民進黨的，國防也沒有顏色，倘若削弱國家防衛能力、不理性刪減預算，開心的是誰，她認為是對岸的中國共產黨，呼籲在野立委實事求是。

吳思瑤指出，立委審查議案時可以提出質詢、建設性監督，而非不明就裡的大筆一揮、說砍就砍，也期待台灣民眾黨立委，可以理解潛艦國造對台灣國防自主的重要性，能夠跟國防力量建構、台灣國家安全站在一起。（編輯：蘇志宗）1131125

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