本土社團批藍委修民防法 閹割台灣自衛能力

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（中央社記者葉素萍台北24日電）國民黨立委葉元之等人提民防法修正，草案主張排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組。不過，台灣社等本土社團今天質疑，這會閹割台灣自衛能力；台灣社質疑，藍白變本加厲操作「青年上戰場」恐懼心裡，弱化年輕人國安自衛心防。

立法院會22日處理議程時，通過將國民黨立委葉元之等人所提民防法第5條及第6條條文修正草案請審議案，交付內政委員會審查。葉元之等人所提草案主張，排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組；表決失利的民進黨立委則於議場舉牌抗議，「無視共軍擾台，國民黨惡修民防法，弱化國家防衛力」。

台灣社今天發布聲明稿表示，民防法修正若照案通過，台灣民防體系能量將被削減大半，戰時前後方不能相支援，也無法相救，不論平時備戰或戰時支援地方緊急狀況都非常不利；藍白聯手強行付委，是否藉修「民防法」製造總統賴清德兩岸政策恐造成戰爭危險的假訊息，瓦解台灣心防。

台灣社指出，現在戰爭形態早已大不相同，包含太空戰、網路戰、心理戰等非傳統型態戰爭的「總體戰」戰爭型態，前後方戰線模糊，後方的民防體系與前方直接交戰區同樣重要，台灣的民防組織自1949年就已經建立，應當重整符合現代戰爭需求，但是絕非葉元之這種悖離真實現況與需求的「 學生不應上戰場」提案。

台灣社說，檢視現行民防法、學校防護團編組規定，成年平民「支援軍事勤務」，本來就沒包含上戰場，僅限物流、急救、修復道路等任務。學生屬於校園民防體系的一份子，災害發生時，學生參加學校防護團編組，以確保在校園內的安全，平時接受各種校園安全、地震防護、危機識別與自救的互助能力等訓練，根本沒有支援軍事勤務項目。近期捷運出現持刀傷人案例，受到攻擊學生就自述因有接受防衛技能訓練才知道怎樣自保，而不是在面對危機時束手無策。

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台灣社表示，軍事觀察家早已認定台海地區是世界上爭議最激烈地區，台灣自衛能力弱化，將誘發中國對台灣動武的危機，戰爭風險將進一步加大。這種以「和平」為名，實際卻可能引發中國武統侵台的行徑，應給予最嚴厲譴責。

台灣社並呼籲，面對中國倍速提升的軍武威脅，權責的內政部更應該及早提出完整的「民防法」修正草案，依循賴總統的指示，整合軍民總體力量強化全民防衛韌性，快速打造一個健全的、可運作的、受人們信賴的民防系統。（編輯：蘇志宗）1131124