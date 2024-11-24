12強賽台灣隊奪冠 總統：戰機伴飛歡迎選手回家 舉辦英雄大遊行
2024/11/24 21:26（11/24 22:03 更新）
（中央社記者葉素萍台北24日電）世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場台灣隊以4比0力退日本。總統賴清德今天感謝台灣英雄，他說，將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家，也會在總統府接見國家隊，並舉辦英雄大遊行，歡迎凱旋歸來的台灣英雄。
賴總統晚間透過臉書發文「棒球英雄！台灣尚勇！」他要恭喜台灣英雄以4比0完封日本武士，拿下世界12強棒球賽冠軍。
總統指出，這是1992年巴塞隆納奧運以來，台灣睽違32年進入世界成棒的冠軍賽、更是拿下了世界冠軍。他相信，「台灣的國球不是贏球，台灣的國球是全力以赴、永不放棄的精采好球！」
總統感謝台灣英雄，用棒球書寫歷史、拿下史無前例的冠軍，精采的守備、積極的跑壘，「你們團結了國家，讓全國為之瘋狂，讓世界讚嘆台灣！」
總統並感謝所有教練、後勤醫護人員，還有每一位在場邊或是螢幕前為台灣隊加油的最佳第十人；他說，每一位都是Team Taiwan的一員，冠軍是屬於大家的。
另外，賴總統表示，將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家，他也會在總統府接見國家隊，並舉辦英雄大遊行，歡迎凱旋歸來的台灣英雄。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131124
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