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12強賽台灣隊奪冠 總統：戰機伴飛歡迎選手回家 舉辦英雄大遊行
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12強奪冠 機場公司11/25以水門禮迎接台灣英雄

2024/11/24 21:40（11/24 21:51 更新）
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世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間登場，在桃園國際機場也有不少旅客把握機會關注賽況，終場由台灣隊以4比0完封日本隊奪勝。桃機公司表示，台灣隊25日返台時將執行水門禮，高規格迎接台灣英雄返台。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間登場，在桃園國際機場也有不少旅客把握機會關注賽況，終場由台灣隊以4比0完封日本隊奪勝。桃機公司表示，台灣隊25日返台時將執行水門禮，高規格迎接台灣英雄返台。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月24日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）台灣在世界12強棒球賽奪冠，桃園機場公司今晚表示，台灣隊明晚返台時將執行水門禮，並加強派員或開設專櫃引導入境，同時設置媒體採訪區及民眾接機區，高規格迎接台灣英雄。

桃園國際機場公司晚間告訴中央社記者，台灣隊在世界12強棒球冠軍賽中拿下最終勝利，明晚返台，機場公司將為台灣英雄舉行接機儀式，在班機轉進停機坪時，於第二航廈D5停機坪執行水門禮儀式，民眾可以透過桃園機場直播頻道同步觀看，共同感受這份喜悅。

機場公司指出，台灣隊的球員們下機後，在登機門也有簡易的歡迎儀式，另外包括海關、證照查驗、檢疫、安全檢查等相關服務單位，也會加強派員或開設專案櫃檯引導，至於行李則規劃於8號專屬轉盤提領。

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機場公司也已安排在接機大廳的桃園機場木製看板旁設置媒體採訪區及民眾接機區，同時也在巡迴巴士候車區旁規劃上車區，要以高規格迎接台灣英雄返台。

機場公司說，今晚昇恆昌及采盟免稅店也在包括B7登機門旁、A5登機門對面、A8登機門旁、D2電競區等處，即時轉播12強棒球冠軍賽，方便旅客關心最新戰況，當台灣隊拿下冠軍後，現場許多旅客也紛紛振臂歡呼，一起為台灣隊的成績感到驕傲，讓大家感受到歡樂的氣氛。（編輯：李錫璋）1131124

世界12強棒球賽台灣隊24日晚間與日本隊進行冠軍戰，桃園國際機場公司表示，昇恆昌及采盟免稅店也在B7登機門旁、A5登機門對面、A8登機門旁、D2電競區等處即時轉播球賽，方便旅客關心戰況。（采盟免稅店提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間與日本隊進行冠軍戰，桃園國際機場公司表示，昇恆昌及采盟免稅店也在B7登機門旁、A5登機門對面、A8登機門旁、D2電競區等處即時轉播球賽，方便旅客關心戰況。（采盟免稅店提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年11月24日
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