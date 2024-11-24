12強林家正蹲捕有功加關鍵一擊 冠軍戰開轟帶動氣勢
2024/11/24 23:28（11/24 23:43 更新）
（中央社記者謝靜雯台北24日電）世界12強棒球賽冠軍賽台日大戰，主戰捕手林家正5局上「關鍵一擊」來的正是時候，敲出突破僵局陽春砲帶起氣勢率隊奪冠，林家正表示：「這是大家一起拿下的冠軍。」
林家正是此次12強台灣隊主戰捕手，蹲捕能力備受肯定，無論配球、引導，場上安撫投手情緒都有一套，但林家正預賽打擊發揮不如預期，5場比賽打完僅對韓國敲出1支安打。
總教練曾豪駒十分信任林家正，認為他的價值在蹲捕上面完全展現，做了很多功課、有把投手優勢引導出來，也看得出林家正很想替球隊貢獻，期待他的打擊在關鍵時刻會有表現。
林家正沒讓曾豪駒失望，今天冠軍戰先發蹲捕與投手林昱珉搭配，台灣隊前4局打線受制，林家正5局上敲出陽春砲突破僵局，帶起球隊士氣，隊長陳傑憲補上3分砲，台灣以4比0順利抱回世界冠軍。
林家正在6局上打席2好球1壞球時，揮棒手被球打到傷退，林家正賽後受訪表示，手的傷勢回到台灣會再做下一步檢查，代表國家參賽的想法，就是只要有機會上場就想要為球隊貢獻。
對於此次在蹲捕、配球、觀察對手方面表現受到好評，林家正則表示：「這就是我的工作，我必須要了解投手和對手。」也提到此次團隊無論投手、守備、打擊都很棒，「這是我們大家一起奪下的冠軍。」（編輯：龍柏安）1131124
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