台灣隊世界12強奪冠 辜仲諒發出7000萬獎金
2024/11/24 23:21（11/24 23:41 更新）
（中央社記者陳容琛台北24日電）台灣隊今天在世界棒球12強賽摘下歷史性冠軍，棒協理事長辜仲諒也履行新台幣3000萬冠軍獎金的承諾，總計共發出7000萬元給予教練團、球員及後勤。
這屆世界棒球12強台灣隊並不被看好，甚至賽前遭到日本媒體評為戰力倒數第2，僅勝過澳洲。不過台灣英雄頂住壓力，透過自身表現粉碎外界不看好的目光，從在台灣舉行的預賽即帶給球迷很多難忘的回億，如今不僅斬斷日本隊在國際賽27連勝，更登上世界冠軍寶座。
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中華民國棒球協會理事長兼世界棒壘球總會執行副會長的辜仲諒，在今天賽前特別走到台灣隊休息區，勉勵台灣球員「放輕鬆打、全力以赴」，畢竟日本隊有非贏不可的壓力，「We have nothing to lose，only gain（我們沒有什麼好失去的，唯有迎向更多收穫）。」
最後台灣如願摘下世界棒球12強的冠軍金盃，辜仲諒賽後準備進場頒獎時，與觀眾席的球迷互動熱絡，數度開心振臂歡呼，對台灣隊摘下歷史性巨大的1勝感到相當驕傲。
在台灣隊前往東京前，辜仲諒為鼓勵選手為國爭光，已經答應發放新台幣4000萬元，若成功拿下冠軍則再加碼新台幣3000萬元，因此這次辜仲諒總計將發出新台幣7000萬元，給予台灣隊的教練團、球員及後勤團隊。（編輯：吳協昌）1131124
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