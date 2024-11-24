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台灣隊換投登日媒頭版 稱寧罰錢保留王牌可理解

2024/11/24 14:51（11/24 15:22 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊23日晚間對決日本隊突然更換先發投手，24日登上日本媒體頭版，稱台灣隊「寧繳罰金也要換預告先發，溫存（保留王牌）」。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊23日晚間對決日本隊突然更換先發投手，24日登上日本媒體頭版，稱台灣隊「寧繳罰金也要換預告先發，溫存（保留王牌）」。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月24日
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（中央社記者戴雅真東京24日專電）世界12強棒球賽台灣隊昨天晚間對決日本隊，突然更換先發投手，今天登上日本媒體頭版，稱台灣隊「寧繳罰金也要換預告先發，溫存（保留王牌）」，還說臨時更換先發是「不可能發生的狀況」，不過後續也表示，台灣隊的做法「不是不能理解」。

日本體育早報「東京中日體育」的頭版配上台灣隊總教練曾豪駒和日本監督井端弘和等人的照片，標題寫道，「台灣寧願繳罰金也要換預告先發、保留（王牌）」，並用更大的字體寫，「就算這樣，井端監督也要贏喔！」

報導內文說，台灣隊因美國贏球提前晉級，臨時更換先發左投林昱珉，是「違反運動家精神的行為」，還提到有人在記者會提問曾豪駒，「這不是不公平嗎？」，結果曾豪駒表情不變地回答，對日本隊很抱歉，但是想要保留最好投手。

台灣隊左投林昱珉。（中央社檔案照片）
台灣隊左投林昱珉。（中央社檔案照片）

頭版報導的配稿也提到，日本隊過去在國際大賽也遇到類似事件。2007年12月2日在台中舉行的亞洲錦標賽，日本對陣韓國的比賽時也有過。當時按照賽前會議決定，雙方應該在比賽開始前1小時交換陣容名單，並在10分鐘前再次交換相同名單。

然而，韓國隊卻對已公布的名單進行了更改，將先發投手從右投改為左投，並在發現日本隊派出的不是右投達比修有，而是左投的成瀨善久時，增加了一名右打者，還調整了打線順序，讓當時的日本隊監督星野仙一「激怒」。

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日本隊在那場比賽取得勝利，星野在賽後的記者會上憤怒表示，「明明是在那麼大的會議上決定的，為什麼會變成這樣？當時我就下定決心，絕對不能輸！」

日媒指出，韓國隊17年前打破的嚴格來說不是規則，而是運動家精神與禮儀，為了贏得比賽利用規則的漏洞，甚至可以說是欺騙。另一方面，這次台灣隊違反的是規則，但因為比賽發生了劇烈變化，因此「也不是完全不能理解」。（編輯：唐佩君）1131124

世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，台灣隊派出投手陳柏清先發。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，台灣隊派出投手陳柏清先發。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
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