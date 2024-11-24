12強賽台灣隊擊敗日本奪冠 球迷集氣見證歷史一刻

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）台灣在世界12強棒球賽奪冠，不少縣市都有辦理直播派對。台灣隊奪冠時新北逾萬球迷歡聲雷動嗨翻天，拋彩帶、揮國旗，還有球迷淚灑現場，台南球迷感動說：「見證歷史的一刻。」

新北市民廣場今晚現場大螢幕直播12強冠軍賽，9局上在應援團帶領下民眾一起集氣，盼再度得分。9局下，則集體高喊「三振他、三振他」。當奪冠的一刻，全場歡聲雷動，不少人高舉「Team Taiwan」加油布條，激動嗨翻天。

主辦單位預估現場湧入逾萬名球迷，洪姓女球迷接受中央社記者訪問時說，她等這一刻很久了，台灣隊的表現不但讓人感動，也讓世界看見台灣，這真的是讓人永遠記得的歷史一刻。

住土城區的葉姓球迷說：「實在是很感動，充分感受到國人在這次球賽不分彼此的團結氣氛。」他說，從賽前不被看好到奪冠，讓今晚的冠軍賽一路高潮迭起，實在是太高興了。

在大螢幕下，前排球迷仰著頭加油，有爸爸帶著嬰兒振臂高呼。劉姓女球迷說：「真是太爽了！」她為此還去買運動彩券，全力押注台灣隊一定是冠軍。這次獲勝，聽到選手的感言提到家人與政府，更是讓她感動。

加油民眾除帶著國旗到場加油，呂姓球迷今天特地去理三分頭，他說，主要是為台灣隊集氣。當隊長陳傑憲擊出3分砲，他淚流不止，球隊也不負眾望，最終奪冠後，又流下感動與激動的眼淚。

世界12強棒球賽24日晚間由台灣與日本爭搶冠軍寶座，台中市政府府前廣場直播派對吸引大批球迷齊聚關注，一同熱情呼喊加油口號，見證台灣奪冠寫下新歷史。中央社記者蘇木春攝 113年11月24日

台中市府在府前廣場舉辦直播派對，當台灣隊奪冠瞬間，席地而坐的球迷都跳起大聲歡呼，不少人拿出手機與大螢幕合影留念，大聲歡呼：「我們贏了、太棒了好開心。」

當頒獎典禮響起中華奧會旗歌時，球迷都安靜下來，也跟著哼唱、場面感人。彰化市林姓民眾與家人到台中逛街，也到場看球賽直播。他接受中央社記者訪問時說，有幸見證台灣奪冠，幸運又令人難忘。

台南市安平區永華國民運動中心、新營區南瀛綠都心公園、後火車站大遠百、台南市立棒球場，共4處直播，市府統計吸引上萬名球迷。市長黃偉哲也前往2處現場與球迷一起加油。

當台灣隊奪冠那刻，所有球迷同時高聲歡呼，尖叫聲持續，還有球迷與身旁親友相擁而泣；更有球迷直呼：「今晚是這輩子看過最爽的一場球，一起見證歷史性一刻。」

高雄衛武營今晚也直播12強賽，不少球迷提早現場卡位，坐在野餐墊上為台灣隊熱血集氣，越洋為台灣隊應援。當隊長陳傑憲在5局上敲出3分全壘打時，現場嗨爆，全場球迷都站起來振臂歡呼、尖叫。奪冠後更是嗨到最高點。

屏東縣體育館前草坪，以500吋大螢幕直播，草坪與館前階梯都坐滿加油民眾，奪冠時，球迷站起來開心敲打加油棒，開心見證歷史性一刻。

縣長周春米問全場民眾：「大家有沒有開心？」獲得球迷熱烈回應，並歡樂唱起「台灣尚勇」加油歌。胡姓球迷告訴中央社記者，擊敗全職業日本隊的夢走了20年，今年終於圓夢；陳姓球迷則說，居然完封日本武士隊，這個旅程實在太神奇了。

由於台灣隊吳俊偉、張政禹、吉力吉撈．鞏冠都是屏東囝仔，昨天有在地餐廳宣布，台灣隊若奪冠，26日全天套餐免費。（編輯：龍柏安）1131124