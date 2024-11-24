賴總統安排接見12強棒球台灣隊 英雄大遊行規劃中

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（中央社記者葉素萍、游凱翔台北24日電）世界12強棒球賽台灣隊今晚將與日本隊展開冠軍戰，據指出，不論晚上賽果，總統賴清德已經有安排接見，此外，體育署也正規劃與文化總會、國防部協力，比照迎接奧運英雄的規格，舉辦英雄大遊行、派遣軍機升空迎接。

世界12強棒球賽，台灣隊過關斬將，寫下多頁歷史，今天終於來到最後一步，晚上將與日本隊第3度交手，爭取冠軍。

總統賴清德昨天透過臉書表示，這是台灣睽違32年，再次挺進一級國際賽事最終戰。冠軍戰台灣英雄將第三度對決日本武士，他邀請民眾一起應援集氣，為Team Taiwan加油。

另外，據指出，不論晚上賽果，總統賴清德已經有安排接見台灣隊；體育署也正規劃與文化總會、國防部空軍協力，比照迎接奧運英雄的規格，目前暫擬派遣軍機升空迎接，且會在總統府內接見台灣隊，並盛大舉辦英雄大遊行，讓台灣英雄們接受民眾歡呼與喝采。

據了解，國軍將派遣F-16V（blk20）戰機執行伴飛任務。國防部說，世界棒球12強賽台灣隊選手於參賽期間展現奮戰到底的精神，努力為國爭取榮耀，足為民眾學習典範。國軍任何支援兵力調派均依上級指示及相關規定辦理，並且在不影響戰備任務情況下規劃執行。（編輯：謝佳珍）1131124