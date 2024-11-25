立委質疑部分設備使用率低 凍結中研院100萬預算

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）立法院今天初審中研院預算，多名立委質疑中研院購買儀器經費高，但部分設備使用率低，中研院說，部分儀器屬個別研究員使用，正思考如何開放使用；經討論凍結新台幣100萬元。

立法院教育及文化委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案有關中央研究院單位預算案及中央研究院科學研究基金附屬單位預算案。

國民黨立委萬美玲、柯志恩、洪孟楷及民進黨立委林宜瑾都提案關注中研院設備使用率問題，內容提到，中研院每年編列經費購置、汰換與養護貴重儀器，但卻有部分貴重儀器使用率偏低的狀況。

立委提案也提出數據指出，中研院截至今年7月底，1000萬元以上的貴重儀器共有241台，其中80台還沒超過使用年限、161台已經超過使用年限，而這之中有38台去年使用率低於50%，其中7台未達20%、3台未達10%，也有1台去年都沒有被使用過。

柯志恩表示，中研院每年編列預算，買設備沒問題，但應物盡其用而不是放著生灰塵，希望中研院能提升設備使用率。

中研院學術處處長陳建璋回應，中研院院內的貴重儀器有分兩大類，其中核心設施設備會開放給各界使用，因此使用率都很高，而其他有些儀器是個別研究人員使用，這使用率比較低，現在也在想辦法讓這些儀器可以開放使用。

陳建璋解釋，1台未使用過的儀器是105年購置，因為後續已經有更新的機種，因此那台其實是要報廢，所以去年使用率才會是零。

中研院副院長周美吟也說明，每一個儀器都有使用期限限制，中研院絕不會在期限之前就報廢，超過期限的也會盡量使用，確定已經量測不準確才會報廢。

最後，立委經討論，除萬美玲、林宜瑾提案改為主決議，其餘併案凍結100萬元。（編輯：李亨山）1131125