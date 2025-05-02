重提NCC委員名單 卓榮泰：人選已確定可能下週公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中台北2日電）行政院原計劃本週提出國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，行政院長卓榮泰今天受訪時說，人選都已確定，但為了尊重他們、多給他們時間完成工作安排，可能在下週公布名單。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。

立委關心NCC委員提名名單調整進度。卓榮泰4月29日曾表示，5月1日的行政院會是一個時間點，希望5月1日能達成，至少這週提出人選沒有問題，且在人選定案前，會跟總統賴清德報告說明。

立法院今天繼續進行總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於何時提出NCC委員名單議題作相關說明。

卓榮泰說，各界都非常關心NCC的人選，其實人選都已確定，目前正進行人事作業，但其中有幾位希望能多給幾天時間，讓其完成自身工作及生活上的安排。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰表示，很抱歉，原本他預計在4月底提出，現在可能在下週，看能否讓他們完成工作上的安排，但人選上已經確定。

對於是否收到NCC委員的提名名單，NCC代理主委陳崇樹在列席前受訪表示，提名的職權是行政院，提名名單是行政院會送交立法院，所以即便有，NCC也不會知道。至於行政院是否有跟NCC討論人選，他說，這部分沒有。（編輯：張良知）1140502