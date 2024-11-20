民眾黨團：僅支持罷免連署加嚴 反對提高門檻

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（中央社記者郭建伸台北20日電）立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，朝野立委爆發推擠衝突。民眾黨立法院黨團今天重申，現階段仍主張連署門檻加嚴，但不贊成提高罷免門檻，並呼籲民進黨團別再擾亂會議秩序。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩今天排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中有國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發討論。民進黨立委今天一早率先搶占主席台，國民黨立委高呼要開會，雙方隔空交火，一度爆發推擠衝突。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍今天上午舉行「反對沒收民權，杜絕幽靈連署」記者會。

麥玉珍指出，現行選罷法連署規定浮濫，淪為各政黨抄樁腳大賽，罷免也變成政黨工具，因此黨團支持將連署程序加嚴，但不支持上修罷免門檻。從上會期至今，民進黨團已多次動員占領內政委員會主席台，導致會議無法進行，呼籲民進黨團別再演戲、擾亂會議秩序。

黃國昌指出，近期中央黨部與立院黨團建立民調平台，近期針對選罷法議題進行民調，針對罷免連署程序應附上身分證影本，民調顯示，同意者占63.9%，不同意者僅占28.5%；至於罷免門檻上修，當問及「罷免同意票須大於被罷免者的當選票數」時，同意者占51.4%，不同意者占41.7%。

黃國昌指出，民調數據顯示，有關罷免門檻上修在台灣民意仍高度對立，基於相關數據，民眾黨與先前主張相同，現階段仍主張連署門檻加嚴，但不贊成提高罷免門檻。

談及立法院內政委員會衝突，黃國昌批評，總統賴清德上任至今半年，繳不出像樣成績單，反而不斷製造對立、衝突和仇恨動員，民進黨立委更在立法院以暴力癱瘓議事，難道這是賴總統下令嗎，「這就是你說的團結台灣的方式嗎」。

此外，由於國民黨團提案欲成立經濟部長郭智輝的調查委員會，媒體詢問民眾黨團是否支持。黃國昌表示，目前資訊不足，尚無法決定是否支持成立調查委員會，但呼籲郭智輝要跟社會說明的事情非常多，以後請好好針對問題回答，不要惱羞成怒。

民眾黨團公布的民調委託精確市場研究有限公司執行，執行時間為11月17日到11月19日，對象是全台22縣市年滿20歲的民眾，有效樣本為1088份（市話766份，手機322份），並依內政部最新人口資料，針對性別、戶籍地、年齡、教育程度採用多重反覆加權，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.97%之間。（編輯：林家嫻）1131120