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立院排審選罷法修正案 藍綠爆衝突會議暫時休息

2024/11/20 10:37（11/20 10:59 更新）
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立法院內政委員會20日排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨立委一早搶占主席台，國民黨立委則高喊要開會，雙方一度爆發推擠衝突；輪值召委、國民黨立委徐欣瑩（前左3）無法上去主席台。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日
立法院內政委員會20日排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨立委一早搶占主席台，國民黨立委則高喊要開會，雙方一度爆發推擠衝突；輪值召委、國民黨立委徐欣瑩（前左3）無法上去主席台。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日
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（中央社記者王承中、陳俊華台北20日電）立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨立委率先搶占主席台，國民黨立委高呼要開會，雙方隔空交火，一度爆發推擠衝突。輪值召委、國民黨立委徐欣瑩雖宣布開會，但議事人員麥克風被搶走，於是宣布休息。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩今天排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中有國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發討論。

立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。民進黨立法院黨團發出甲級動員，清晨4時30分左右，就在會議室外集結，並順利進入會議室、搶先坐上主席台，擬全力阻止修法。

民進黨立法院黨團發出甲級動員，一早就在會議室外集結。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日
民進黨立法院黨團發出甲級動員，一早就在會議室外集結。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日
民進黨立法院黨團發出甲級動員，全數立委拂曉出擊，在會議室嚴正以待。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日
民進黨立法院黨團發出甲級動員，全數立委拂曉出擊，在會議室嚴正以待。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日
民進黨立法院黨團發出甲級動員，搶占主席台，黨團幹事長吳思瑤（後中，綠背心）高喊「要開會」等口號。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日
民進黨立法院黨團發出甲級動員，搶占主席台，黨團幹事長吳思瑤（後中，綠背心）高喊「要開會」等口號。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日

在法定開會時間上午9時前，國民黨立法院黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人，率國民黨立委抵達會議室，徐欣瑩欲前往主席台上主持議事，但遭民進黨立委排成的人牆所阻擋。國民黨立委高呼「要開會」，民進黨立委則反嗆「國民黨怕罷免」，雙方隔空交火，並一度爆發推擠衝突。

徐欣瑩見無法上去主席台，於是請內政委員會的議事人員向她靠攏，並於上午9時20分許，宣布開會，並開始宣讀上次會議議事錄，民進黨立委見狀，立即高喊「違法宣讀」、「會議無效」，隨後徐欣瑩便宣布休息，國民黨立委撤出內政委員會現場。

而在國民黨立委離開會議室時，林思銘遭到民進黨立委賴惠員、王美惠、黃捷、張雅琳等女性立委的包圍，後來在國民黨立委丁學忠、徐巧芯等人的幫忙下，才得以脫身，但在過程中一度重心不穩摔倒。

徐欣瑩等國民黨立委隨後在會議室外受訪表示， 剛剛因為會議被民進黨立委杯葛，所以她只好在主席台下開始進行會議，議事人員也唸完上次會議議事錄，但正要繼續進行今天會議時，委員會的麥克風又被民進黨立委搶走，所以她才宣布休息。

輪值召委、國民黨立委徐欣瑩（右）與民進黨立委林楚茵（左）等人爆發推擠衝突。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日
輪值召委、國民黨立委徐欣瑩（右）與民進黨立委林楚茵（左）等人爆發推擠衝突。中央社記者趙世勳攝 113年11月20日

徐欣瑩指出，民進黨清晨就霸占主席台，想的就是怎麼用暴力手段阻擾開會，國民黨希望能夠開會理性討論，審預算、審法案，民進黨卻一再杯葛。今天不僅發生議事被阻擾，無法開會情況，還發生林思銘被攻擊、王鴻薇被性騷擾等狀況，民進黨當家鬧事，一再用暴力杯葛，不讓立法院開會審查預算，國民黨團嚴重譴責。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，徐欣瑩早上是不是要用內政委員會偷渡這個史上最難、最高門檻的選罷法，就可以交由今天下午立法院長韓國瑜召集的朝野協商，與其他選罷法併案協商；民進黨團全數立委拂曉出擊，一早就在會場嚴正以待。

吳思瑤說，徐欣瑩今天應優先審查預算，而不是選罷法。徐欣瑩剛剛違法宣讀，會議是無效的，這種沒收人民權益、高度爭議性的選罷法，有比審查總預算重要嗎？民進黨團會持續守護人民珍貴的憲法賦權、反對急修選罷法。（編輯：蘇志宗）1131120

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