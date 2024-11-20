立委提案罷免同意票須高於當選票數 李進勇：不合理

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（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案。中選會主委李進勇說，罷免同意票要高於選舉得票數，這點要審慎考量，因候選人數、當選人數、投票率都不同，把基礎不同的兩個數字做比較並不合理。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩今天排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中有國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發討論。

民進黨立法院黨團發出甲級動員，清晨4時30分左右，就在會議室外集結，並順利進入會議室、搶先坐上主席台，擬全力阻止修法。

李進勇會前受訪時表示，罷免是憲法保障的公民參政權，任何有關罷免門檻的設定，都要考量是否能保障參政權；若要附上身分證影本，這牽涉個資保障，且詐騙嚴重，一般民眾是否擔心個資外洩而不願參加連署，必須考量。

李進勇指出，至於罷免同意票要高於選舉時得票數，這點更要審慎考量，從選舉投票到罷免投票至少要經過一年半以上，人、事都有很多變化；用一年半以前投票時的民意，要改變、壓制一年半以後罷免時的民意，這樣的基礎是否穩當，實在很有問題。

李進勇說，選舉投票跟罷免投票，不管是候選人數、當選人數，就投票率來講基礎都不同，把基礎不同的兩個數字擺在一起做比較，這也是不合理的，因此希望要審慎考量、要有更多對話。

內政部長劉世芳則表示，內政委員會前陣子舉行公聽會時，學者專家、黨團代表對選罷法修正，都很難達到共識；在社會還沒凝聚共識前，希望維持現狀，憲法保障選舉、罷免、創制、複決等公民權，最好不要再有政黨競爭，或在其他個別狀況下提出修正案。

劉世芳說，未達共識前就修法，會有三個不利的條件，第一，罷免連署條件如果加高，會喪失人民提出罷免權意願；第二，罷免門檻提高的話，不利於公民行使罷免權；第三，社會沒共識前，會加高不同政黨的緊張，因此維持選罷法現狀是上策。

劉世芳表示，連署過程中若有任何差錯，選務機關按現行體制就可以偵錯、處理錯假連署；如果要附上身分證影本，以現在個資、資安越來越複雜情況下，會降低民眾提出罷免連署的意願。

劉世芳說，當兩方對於罷免連署及門檻的加嚴無法達成共識，只會加劇政黨競爭，或是社團與公民不服從的抵抗會升高，這對社會要祈求安定、加強經濟發展，反而背道而馳。（編輯：蘇龍麒）1131120