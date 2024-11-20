立院排審選罷法藍綠爆衝突 空轉一天將擇期再戰

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（中央社記者陳俊華、王承中台北20日電）立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，民進黨立委一早成功搶占主席台，輪值召委徐欣瑩約在上午9時20分宣布開會，但藍綠立委一度爆發推擠衝突，場面混亂隨即休息，最終會議空轉一天。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩今天排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發討論。

民進黨立法院黨團為此發出甲級動員，清晨4時30分左右，就在內政委員會所在的紅樓202會議室外集結，並順利進入會議室、搶先坐上主席台，擬全力阻止修法。

上午9時前，國民黨立法院黨團書記長林思銘率國民黨立委抵達會議室，徐欣瑩想上主席台上主持議事，但遭民進黨立委阻擋。國民黨立委高呼「要開會」，民進黨立委則反嗆「國民黨怕罷免」，雙方一度爆發推擠衝突。

徐欣瑩因無法順利上主席台，於是請內政委員會的議事人員手持麥克風，約在上午9時20分宣布開會，開始宣讀上次會議議事錄，民進黨立委見狀後高喊「違法宣讀」、「會議無效」，因場面混亂，徐欣瑩隨即宣布休息，國民黨立委陸續離開會議室；民進黨團立委則在會議室中輪班坐鎮主席台。

上午11時許，台灣民眾黨立委麥玉珍進到會議室時表示，民眾黨已舉行記者會表達黨團立場，他們反對提高罷免門檻，但支持連署加嚴。民進黨立委洪申翰則說，連署加嚴、連署人要附身分證，就是在閹割、沒收罷免權。

國民黨立委下午就未再回到會議室，直到表定的會議結束時間下午5時30分後，民進黨立委才陸續離開，會議自動散會，內政委員會也因此空轉一天，選罷法修法將擇期再戰。

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民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時表示，從清晨4時30分到現在，已經超過13小時，民進黨團守護人民權利、奮鬥到最後，很遺憾徐欣瑩強行排審選罷法，就是要提高罷免門檻，未來國民黨恐怕隨時會再闖關。

吳思瑤說，針對連署加嚴的選罷法修正草案，立法院長韓國瑜召集的朝野協商中雖無共識，但將用議事規則處理，最快這週五（22日）就會被多數暴力表決通過，民進黨團表達譴責、遺憾，將會窮盡一切努力，捍衛人民權利。（編輯：翟思嘉）1131120