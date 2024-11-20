立院排審選罷法 民進黨團4時30分甲動搶占主席台
2024/11/20 08:15（11/20 08:34 更新）
（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。民進黨立法院黨團發出甲級動員，清晨4時30分左右，就在會議室外集結，並順利進入會議室、搶先坐上主席台，擬全力阻止修法。
立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩今天排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中有國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發討論。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤日前表示，修法將閹割罷免、沒收民權，會全力反制。民進黨團原本發出上午8時30分的甲級動員，但實際上清晨4時30分左右，就已進入到內政委員會所在的紅樓202會議室。
民進黨立委手持「我要審預算，不要政爭、民主優先」、「罷免雙門檻，國民黨不演了」等手板，並坐在主席台上，在會議室中嚴陣以待。（編輯：張良知）1131120
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