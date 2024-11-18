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立院20日審選罷法修正案 綠批沒收罷免藍籲遵從民意

2024/11/18 11:59（11/18 12:18 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中、王揚宇台北18日電）立法院內政委員會20日將排審選罷法修正草案，其中有國民黨立委提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款惹議。民進黨團今天指藍營沒收罷免，呼籲懸崖勒馬；國民黨團表示，過半民眾不滿現行罷免制度，籲綠營不要阻擋修法。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩20日排審公職人員選舉罷免法修正草案，其中包含國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發外界關注。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會，針對上述議題，質疑國民黨變更議程搞偷襲，審議具有高度爭議性的法案，現在應該好好審總預算案，不該只搞政爭、不顧民生。

吳思瑤說，如果按照許宇甄的修法版本通過，這就會成為史上最高的罷免門檻，「罷免從此就滅了」，雖然國民黨立委王鴻薇先前在黨團協商會議上說「國民黨沒有在怕罷免」，但事實證明，國民黨就是怕罷免，才推這個版本沒收罷免，呼籲國民黨懸崖勒馬。

洪申翰指出，藍白要修選罷法的唯一目的就是怕被人民罷免，不管是提高罷免門檻還是增加連署難度，都在閹割人民的罷免權、逃避人民監督，倘若國民黨怕被罷免，就不要再做逆行倒施的事，如果要持續破壞憲政民主的話，人民會非常火大，也拜託台灣民眾黨不要跟國民黨唱雙簧。

國民黨立法院黨團書記長林思銘、國民黨立委許宇甄、翁曉玲等人在黨團召開記者會。林思銘指出，選舉、罷免、創制、複決是中華民國憲法賦予公民的基本權利，尤其選舉、罷免涉及公職人員及民代的任免，必須要嚴謹，而現行罷免門檻只要選舉人數的1/4，普遍認為過低。

林思銘表示，罷免門檻過低，絕對不是民主的體現，而是反民主的結果，完全不符合公平正義，讓少數人就可以否決多數人投票出來的公職人員，這是非常不合理的制度，所以必須修法加以導正。

林思銘指出，根據民調指出，有將近6成的民眾，不贊成現行的罷免制度，有56.6%的民眾，支持罷免的同意票要高於當選的得票數，顯示過半數民眾對現行罷免制度不滿，此時修法，就是要遵從民意。呼籲民進黨20日不要阻擋具有高度正當性的修法，這是違反民意、民主的作法，國民黨團絕對會全力反制。（編輯：蘇志宗）1131118

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