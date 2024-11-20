郭智輝：立院應討論福國利民 調查我有什麼意義

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（中央社記者劉千綾台北20日電）國民黨立委傅崐萁質疑經濟部長郭智輝利用兒子當人頭轉讓名下股權，規避財產申報。郭智輝今天表示，財務操作等投資計畫是公開資訊、依法行事，「財務操作和擔任公職是完全不搭嘎的事情」；立法院應是討論福國利民的地方，「調查委員會調查我，不知道有什麼意義。」

傅崐萁昨天質疑郭智輝為了規避陽光法案的監督機制，將價值新台幣19億元的崇越股票轉讓給兒子掛名的人頭公司，試圖規避財產申報及國家監督。此外，立法院程序委員會昨天也通過將國民黨團所提、建請立法院成立「郭智輝調查委員會」公決案，排入22日院會討論事項。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會受訪表示，無法了解委員「以公謀私」的指控。至於國民黨團提案成立郭智輝調查委員會，他認為，立法院應該是討論福國利民的地方，「調查委員會調查我，不知道有什麼意義。」

郭智輝指出，相關財務操作屬於投資計畫，也是公開資訊，依法行事，股票移轉與進入政府服務是兩件事，自己70幾歲、也已經退休，「財務操作和擔任公職是完全不搭嘎的事情」。

他進一步說明，股票並非移轉給兒子，只是把股票移到投資公司，也有進行申報，相關指控是嚴重的認知錯誤。

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媒體詢問面對指控是否覺得委屈，郭智輝認為，這是彼此觀點不同，「沒有什麼委屈不委屈，正確的事情，大家了解後就會知道是認知差異」，未來將持續與委員溝通。

郭智輝辦公室昨天發布聲明澄清，郭智輝擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報；郭智輝個人並不缺錢，若只要追求個人生活品質，不必擔任公職，對於委員「以公謀私」的指控深感不解。（編輯：林家嫻）1131120