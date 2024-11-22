考試院人事公聽會 專家論戰被提名人政治專業

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院全院委員會今天就考試院人事同意權案舉行公聽會。受邀出席的學者專家，對於考試委員被提名人是否要有政治專業等論戰，看法不一，也有專家呼籲新一批的試委應制定2050文官制度前瞻白皮書。

考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期依法在今年8月31日屆滿，總統府已於5月31日將總統咨文送至立法院，為總統提名考試院第14屆院長、副院長及考試委員，咨請立法院行使同意權。

立法院朝野黨團11月12日協商考試院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括11月22日開全院委員會，舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月17日行使同意權案記名投票表決。

立法院全院委員會今天舉行「行使考試院長、副院長及考試委員同意權案」公聽會，多位學者專家受邀出席發表看法，供立委審查時作為參考。

台灣民眾黨立法院黨團推薦的學者專家、台北大學公共行政暨公共政策學系教授紀俊臣提到，考試委員的提名，很多是政治任命，專業可能不大夠。他建議，國家考試的典試委員、命題委員及閱卷委員，皆宜有更專業的學者專家延聘，更宜老中青，才能提升文官人力品質。

民進黨立法院黨團推薦的學者專家、政治大學法律系副教授林佳和指出，考試委員如何分工、做功能最適的專業組合，他認為法律乃至於某種政治專業，恐怕是必要的，而他所指的政治專業，並非政黨傾向。另外，有法律專業的考試委員更能清楚掌握考試權與其他憲法機關的關係。

民進黨立法院黨團推薦的學者專家、台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠指出，為因應國家未來發展與社會的需要，希望新一屆的考試委員針對考選、銓敘、人才培育等，制定2050文官制度前瞻白皮書。

國民黨立法院黨團推薦的學者專家、民主文教基金會董事長桂宏誠說，建議立委行使同意權時，應認真審查被提名人是否符合法定的積極資格，像是考試委員被提名人鄧家基、伊萬．納威是以「學識豐富，有特殊著作或發明者」的資格條件獲得提名，他們是否有特殊著作或發明，就是審查重點。

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桂宏誠說，根據鄧家基的重要經歷來看，這些職務歷練分屬新黨、國民黨執政及「白色力量」，現在又獲總統賴清德提名為考試委員，每次的職務提升皆伴隨著進入不同黨派陣營，足資說明可謂「富有政治經驗，聲譽卓著」。

國民黨立法院黨團推薦的學者專家、東吳大學法律學系專任教授陳清秀說，根據憲法規定，考試委員要超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，他建議要擔任考試委員的人，要辭掉政黨的職務，包括退出政黨。（編輯：林興盟）1131122