試院人事同意權案17日投票綠力挺 藍白將開會決定

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（中央社記者王揚宇、王承中、陳俊華台北16日電）立法院會明天將進行考試院人事同意權案投票。民進黨團今天指出，被提名人都適才適所，希望順利通過。國民黨團、民眾黨團分別表示，明天上午將開會討論做最後決定，並預告會刷掉幾個人。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。

考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及前考試委員王秀紅與伊萬．納威。

對於立法院將於17日行使考試院人事同意權案記名投票表決，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，在審查程序時，朝野立委就被提名人的專業性、適任性經過充分對話，而這些被提名人都是適才適所，且相對是沒有政治爭議，希望能順利通過，讓新的考試院會即刻組成，黨團都會投下同意票。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，國民黨團不會全部否決，會刷掉幾名黨團認為不適任的人選，有待明天上午召開黨團大會討論，做最後的決定。

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民眾黨內知情人士表示，黨團針對考試委員被提名人的專業性、適任性已經討論過2次，尚未最後定案，明天早上黨團會議後，進場投票前還會討論一次，並向外界說明。因為黨團立場是要廢考監，因此試委跟監委是否還需要這麼多人要再討論，但目前已確定對其中2人投下否決票。

立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。（編輯：林興盟）1131216