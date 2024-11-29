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試委被提名人鄧家基：公務員考績上限應取消

2024/11/29 20:38
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（中央社記者郭建伸台北29日電）勞動部霸凌案引發外界關注公務員職場升遷與考績文化，試委被提名人鄧家基今天在立法院表示，公務員考績甲等75%上限打擊士氣，應勇敢取消，文官體系應避免選舉靠邊站，研議「破格拔擢」制度刻不容緩。

立法院全院委員會今天審查考試委員被提名人鄧家基，他在口頭報告時表示，公務員是國家發展基石，若缺少士氣、公平升遷及合理待遇，如何期待公務員展現能力。

鄧家基指出，讓考試院成為公務員的希望並不難，應重視公務員的心聲與期待，例如基層公務員抱怨最多的75%考績甲等上限，這相當打擊士氣，應勇敢取消，但要建立明確考績標準，並且獎優罰劣、核實發給。

鄧家基提到，現行文官常有主管調非主管的狀況，若機關人事單位疏縱，除助長公務員無端受害外，也會造成文官體系觀風辨向，選舉靠邊站，扭曲文官體系；另一方面，高考及格自初任到簡任官，爬格子最快得10年，反映文官升遷制度僵化，研議「破格拔擢」制度刻不容緩。

近來勞動部霸凌案引發熱議，朝野立委也關注鄧家基若擔任試委要如何改革。

國民黨立委楊瓊瓔詢問，考試院是中立專業機構，但鄧家基是獲民眾黨推薦，外界可能質疑行政不中立，未來如何維持中立並超越政黨分歧。

鄧家基表示，他很榮幸能獲得民眾黨主席柯文哲推薦，當時他唯一想法是，因為年紀漸增長，想把自己的經驗奉獻到國家社會，如果有機會擔任試委，他會非常認真努力，並超出黨派、遵照法律行使職權，只為國家與文官體系服務，而非為了政黨與個人。

鄧家基指出，公務員進到職場給予公平對待是基本要求，以現在的文官體制，短期不見得在薪俸、獎酬能與民間競爭，因此應促使基層公務員有發聲管道、勇於表達。

民眾黨立委吳春城詢問，鄧家基長期在公部門，「應該不會霸凌吧？以前有霸凌紀錄嗎？」鄧家基搖頭笑說，「不會（霸凌）」。

吳春城詢問，過去外界認為公務員是「鐵飯碗」，若擔任試委，是否願意推動增修公務員考績法的淘汰制度。

鄧家基表示，公務人員考績法過去一直被視為「人情工具」，考績不應只有幾個人能獲得甲等，而是該得到甲等的人都應給甲等，應落實考核工作，才能給予誘因、吸引外部人才，並且要有淘汰機制，才能激發公務員勇於任事。（編輯：林克倫）1131129

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