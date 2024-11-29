獲民眾黨推薦試委 被提名人鄧家基否認是柯文哲酬庸

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（中央社記者林敬殷台北29日電）民進黨立委陳瑩今天質詢考試委員被提名人鄧家基，「是否認為民眾黨主席柯文哲推薦你擔任考試委員是酬庸？」鄧家基表示，柯文哲從來沒有想過要對他酬庸。

立法院全院委員會今天審查考試委員被提名人鄧家基，陳瑩質詢問是否能勝任這份工作。鄧家基說，應該可以全力以赴，對於政黨提名，他個人將其視為榮譽。

陳瑩接問，「你跟柯文哲關係不言可喻」，還是柯文哲競選總統時的全國競選總部主任委員，被柯文哲推薦是酬庸嗎。

鄧家基表示，柯文哲從來沒有想過要對他酬庸，他崇奉的在職觀念是盡忠職守，為人謀而不忠乎。陳瑩則說，「如果有人說這是酬庸的話，我也會反對他的意見。」

不過，陳瑩話鋒一轉，提及她推薦與原民會主委同進退的族群委員，跟鄧家基一樣有豐富行政資歷，卻被攻擊是酬庸，希望鄧家基可以向推薦他的民眾黨反應，不要有非我族類、為反對而反對的心態。

陳瑩進一步詢問鄧家基對於高金素梅針對原民會組織法的修法，將有給職的族群委員改為無給職，「你同意這樣的修法嗎？」

鄧家基表示，有機會的話會深入了解，若有考試院相關業務，未來若進入考試院可以協助的話一定來做。

陳瑩追問，鄧家基仍掛名被視為民眾黨智庫的台灣新故鄉智庫常務監事，該智庫因柯文哲疑涉弊案，「你還適合擔任這個的職務嗎？」

鄧家基說，按照相關規則，他若有機會進入考試院，考試委員應超出黨派，依據法律獨立行使職權。

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此外，針對國民黨立委鄭正鈐提到公務員組工會，鄧家基重申，國家對公務人員負有基本照顧責任，如果不能滿足公務人員權益保障，就必須做檢討，不能不讓公務員組工會，又不去做權益照顧，這是政府失責之處。

鄭正鈐問鄧家基，是否正面看待公務員組工會。鄧家基表示，可以開放討論，但公法上的職務關係要清楚，如果不清楚，身分、屬性就不是勞工，無法適用工會法；若系統上不能突破，他個人建議國家先組成權益照顧委員會，先檢視公務人員基本權益，做到了之後，再來做其他改變。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131129