不法所得逾億？ 民眾黨：柯文哲從未侵占政治獻金

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（中央社記者郭建伸台北27日電）鏡週刊報導，指民眾黨主席柯文哲握有8大金庫密帳，其所涉及不法所得破億元。民眾黨發言人吳怡萱今天嚴厲譴責報導是編造故事，並強調柯文哲從未侵占政治獻金，鏡週刊已淪為賴政府政治打手。

鏡週刊今天報導指出，檢廉偵辦京華城案，除認定柯文哲涉嫌圖利京華城逾百億元，也發現柯文哲實質掌握的8大金庫密帳，整理出逾300筆可疑的政治獻金，其中有逾新台幣2300萬元與威京集團主席沈慶京相關的金流，認為是有對價關係的賄款，加上他涉侵占政治獻金逾5000萬元，柯文哲所涉及的不法金額已破億元。

吳怡萱上午透過聲明指出，北檢偵辦京華城案至今近3個月，每週透過鏡週刊放話，洩漏特定偵辦內容不間斷，檢察總長邢泰釗說一套做一套放任不處理，破壞司法公信也敗壞官箴，民眾黨表達強烈譴責。

吳怡萱指出，鏡週刊連最基本的舉證都做不到，毫無根據就將政治獻金扣連成不法所得，將協會、基金會做不當連結，靠記者幻想寫小說，將未經證實、東拼西湊的消息，編造故事後繼續透過其他媒體轉載，媒體第四權墮落至此，實在令人遺憾。

吳怡萱強調，柯文哲從未侵占政治獻金，「鏡檢」按理應一併檢視所有與政治人物相關的基金會，靠毀人名節、追殺在野黨的方式，鏡週刊已淪為賴政府政治打手。（編輯：張良知）1131127