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傳柯文哲給1000萬上政論節目 陳智菡：根本是0元

2024/11/27 11:16
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（中央社記者郭建伸台北27日電）鏡週刊今天報導，指民眾黨主席柯文哲大選期間曾將整合未登記政治獻金與賄款，分配新台幣1000萬元做為政論節目支出。時任競總發言人陳智菡回應，政論節目根本是預算是0元，歡迎收到的電視台做污點證人。

鏡週刊今天報導指出，檢廉清查柯文哲其他金庫密帳，發現他把未登記的獻金、賄款整合後，再分配給多位核心幹部統籌運用。去年總統大選期間，民眾黨主席柯文哲以台灣新故鄉智庫協會等單位名義支付近新台幣3000萬元，其中，各地方電台共拿2556萬餘元，台北之音則獨拿300萬元，另還有由陳智菡負責的政論節目支出1000萬元。

鏡週刊也提到，柯文哲指定陳智菡負責政論節目宣講，並說「妳現在是比特犬，直接出去攻擊」，要求陳智菡在去年7月到12月負責統籌或親上政論節目，到第一線迎戰藍綠對手。

陳智菡今天透過臉書回應，2024柯文哲總統競選期間，沒有交給她1000萬元政論節目預算，根本是0元，如果有這麼多錢可以對媒體下預算，選戰還需要打得這麼辛苦嗎。

陳智菡也點名，歡迎收到柯文哲競選總部、她本人，甚至是民眾黨下政論節目預算的電視台，出來幫鏡週刊寫「金流連連看」，還可以去當污點證人，屆時證明是她說得對，還是鏡週刊在亂寫。（編輯：張若瑤）1131127

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