莊瑞雄駁斥玩球版 民眾黨團秀立法院公報佐證

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（中央社記者郭建伸台北28日電）在野黨近日猛攻民進黨立委莊瑞雄曾玩過「球版」，但莊瑞雄極力否認，並揚言若說過此話就自盡。民眾黨團主任陳智菡今天秀出立院公報佐證，如果莊瑞雄認為自己在質詢過程說得不清楚且願意澄清，民眾黨團願意修改圖卡，但也會以立法院公報為本，「公報上怎麼寫，我們就怎麼修」。

台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，不過網紅「館長」陳之漢日前直播時自爆做過「球版」（地下簽賭），引發民進黨民代砲轟。民眾黨立法院黨團昨天則透過臉書，痛批民進黨是真愛棒球還是在打假球，除列舉多位民進黨政治人物作為，也點名莊瑞雄曾在立法院會質詢時透露「我多少也有在賭」。

陳智菡今天舉行記者會指出，莊瑞雄在10月15日院會質詢時談及運動彩券、球版議題，立法院公報記錄到，莊瑞雄曾說過他身邊有很多人都在賭博，而且是賭非法的球版，並直言「我多少有在賭」；後來莊瑞雄講到運彩賠率時，甚至說「韓院長在笑了，你看，在他們競選總統的時候，我們也是賭到要死」。

陳智菡表示，她倒是要請教莊瑞雄，是否總統大選時也在賭運彩嗎，若不是的話是什麼意思呢；另一方面，稍早莊瑞雄參與民進黨團記者會不願承認自己說過的話，反而要批評民眾黨團斷章取義、認知作戰，令人感到遺憾。

由於莊瑞雄稍早在記者會上表示，若他有說過「我多少也有在玩球版（地下賭盤）」，就給他一把刀他會自盡。媒體詢問如何看待。

陳智菡表示，莊瑞雄很重要，千萬不要如此激動，如果莊瑞雄認為當天質詢內容被曲解，民眾黨團樂意替他更正，但千萬不要拿生命開玩笑。

對於莊瑞雄要求民眾黨團刪除，否則不排除提出訴訟，陳智菡表示，民眾黨團的臉書文章沒有斷章取義，所有內容都來自於立法院公報和議事轉播，如果莊瑞雄認為自己在質詢過程說得不清楚且願意澄清，民眾黨團願意修改圖卡，但也會以立法院公報為本，「公報上怎麼寫，我們就怎麼修」。

此外，時代力量近日也質疑，民眾黨不分區立委排名第11名蔡春綢，其胞弟雲林縣副議長蔡咏鍀曾涉及職棒簽賭，甚至有暴力傷害前科。

對此，陳智菡僅回應，蔡春綢被提名為民眾黨不分區立委時，這個議題在大選時已被炒作過，這是有心人帶風向。（編輯：蘇龍麒）1131128

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