藍提成立郭智輝調查委員會 全案交付黨團協商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北22日電）立法院會今天處理國民黨團所提的建請立法院成立「郭智輝調查委員會」案，並提出修正動議，立法院成立「部會首長財產申報調查委員會」。立法院長韓國瑜裁示，本案及修正動議併同交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

國民黨團所提建請立法院成立「郭智輝調查委員會」案，指郭智輝於就任經濟部長前疑似涉及不當移轉股權，為嚴肅官箴及端正政府形象，擬請立法院會成立「郭智輝調查委員會」，調查其是否涉及股權移轉相關弊案。

立法院會今天進行時，國民黨提案變更議程，表決通過將建請立法院成立「郭智輝調查委員會」案，改列為今天院會討論事項第1案。

國民黨團在院會中並提出修正動議指出，有鑑於必須落實陽光法案，回歸國家廉潔政治，而行政院部分首長疑似規避「公職人員財產申報法」第7條規定的強制信託義務，涉及不當財產移轉及規避贈與稅等逃漏稅情事，特提案依立法院職權行使法第45條規定成立「部會首長財產申報調查委員會」。

國民黨團在修正動議內容指出，郭智輝疑利用不當方式迴避信託義務，損害法治尊嚴；關於部分首長疑似於就任前進行股權或其他財產的不當移轉，規避財產申報與信託規定，此行為已引發社會對政府廉潔的質疑；為維護公務員誠信制度及政府形象，以避免部會首長仿效類似的行為，有成立專案調查委員會的必要，以端正官箴，釐清真相，並依調查結果追究相關責任。

國民黨團在修正動議中主張，立法院成立「部會首長財產申報調查委員會」，由立法院各黨團依其在院會的席次比例推派共14人組成，各黨團推派名單於11月27日中午12時前送交議事處彙整，並於11月29日中午12時召開第1次會議。

國民黨團書記長林思銘說，如果沒有由立法院啟動調查權，檢、警、調即便接獲檢舉，或者監察院接獲檢舉，常常看到都是執政黨在官官相護，要把事情查得水落石出、真相大白，恐怕都會石沉大海，所以國民黨團才會認為必須成立調查委員會。

對於國民黨團所提建請立法院成立「郭智輝調查委員會」案，並提出修正動議，民進黨立委莊瑞雄等人發言時，質疑國民黨立委逾越憲法職權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊瑞雄說，國會議員行使調查權不得逾越憲法職權的範圍，國民黨團的提案如果通過，接下來沒完沒了，都超過射程了，非常墮落。

藍綠多名立委發言交鋒結束後，國民黨團提議逕付二讀，民進黨團表示反對，經過進行記名表決和重複表決結果，贊成者多數，國民黨團提議照案通過逕付二讀。韓國瑜裁示，本案及修正動議併同交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。（編輯：蘇龍麒）1131122