民眾黨團圖卡控玩球板 莊瑞雄：斷章取義應道歉下架

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（中央社記者林敬殷台北28日電）網紅「館長」身陷「球板」簽賭風波之際，台灣民眾黨立法院黨團臉書昨天公布圖卡，質疑民進黨立委莊瑞雄於10月總質詢時也曾自爆「我多少也有在玩球板」，莊瑞雄今天說，民眾黨為了政治鬥爭，把抖音斷章取義片段扣他帽子，民眾黨應立刻下架、立即道歉。

民進黨立法院黨團上午在立法院舉行「反對地下運動簽賭、反對公然政治抹黑」記者會。

網紅「館長」陳之漢日前在直播節目中，自爆曾做過「球板」玩地下簽賭，引發輿論撻伐。民眾黨立法院黨團昨天在臉書發布圖卡，指控莊瑞雄「自曝自己多少也有玩球板（地下賭盤）」。

莊瑞雄表示，民眾黨應舉證，他什麼時候說過「我多少也有在玩球板（地下賭盤）」這句話，民眾黨團也不要解釋他的意思是什麼，不用解釋來龍去脈，就把原音拿出來，把影音拿出來，「如果有講這句話，借我一把刀，我就切腹」，「如果有，我立刻閉嘴，鞠躬道歉。」

莊瑞雄表示，他在10月15日質詢行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀，是因爲運動彩券的退佣及賠率非常不合理，全台有2615家彩券經銷商，整個佣金6.2%，退佣是5%，業者是沒有辦法生存，反而讓地下賭盤猖獗，他是替這些業者發聲。為這些基層發聲不是他的選擇，而是他身為職籃會長的職責，拿來做政治攻防，這樣對嗎。

莊瑞雄說，當天的質詢後到隔天的25家媒體的報導，都是正面的報導彩券經銷商問題，沒有人討論球板、地下賭盤，民眾黨企圖轉移館長被攻擊，轉到他身上，移花接木，把他沒講過的話塞到他嘴裡，他不能接受。民眾黨為了政治鬥爭把抖音斷章取義的片段，拿來扣人帽子，民眾黨可以改叫抖音黨，愛造謠卻沒擔當。

身兼台灣職業籃球大聯盟會長（TPBL）的莊瑞雄說，別人賭博對他來講不是一件大事，賭博就是人性，但對於運動員及職籃會長，賭博是何其重大的事，「別人可以，我就是不可以」，別人可以，運動員、職籃、職棒就是嚴格禁止。這件事對他傷害事小，但是對職籃及體育界傷害多大，大家都喜歡職棒、職籃，這個環境沒有藍綠，政治攻防不要帶到這個地方。

莊瑞雄指出，他當然會為自己的名譽奮戰到底，一定會提起民事訴訟求償。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團對此深表遺憾，也支持莊瑞雄捍衛名譽的任何法律行動。（編輯：蘇龍麒）1131128

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