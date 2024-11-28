藍白修財劃法 綠：41億元運動發展經費將遭殃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北28日電）民進黨立法院黨團今天表示，一旦藍白兩黨惡修財政收支劃分法，編列在114年度中央政府總預算案中，有關中央補助地方運動發展經費總計新台幣41億元將全數遭殃，不翼而飛。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨不惜為網紅館長自曝玩過球板而拉民進黨立委莊瑞雄下水，這種不惜政治抹黑消費運動，把好事的運彩跟壞事的地下賭盤混為一談，污名化運動彩券，把爭取運彩盈餘活化、精進拿來政治抹黑，民進黨團深表遺憾。

吳思瑤指出，民進黨上下以具體行動表達支持體育的立場，為了讓運彩可以全數投入運動產業發展，與公益彩券脫鉤，民進黨團在2016年提出運動彩券發行條例修法，讓運彩的盈餘增加10%，完全投入運動產業，更在2021年由身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌領銜的運動產業發展條例修法，提高企業支持運動產業抵稅比率達到150%，讓教育部能以專案核定職業運動企業的投入，享有更高的租稅優惠。

吳思瑤拿出1顆此次12強棒球賽台灣隊長陳傑憲的簽名球，她說，這顆球就是當初陳傑憲代表中華職棒球員工會代表到立法院遊說朝野支持運產條例修法時時，感謝民進黨團所做的努力而致贈的球。

黨團副幹事長李坤城強調，這次12強棒球賽，政府投入1300萬元情蒐經費，2500萬元的組訓經費，都是靠運彩盈餘投入到運發基金支出，民眾黨有意識的將運彩與地下簽賭混為一談，污名化運彩及運發基金，實在不可取。運發基金靠的是運彩盈餘，投入到運動員、賽事及運動產業，運彩是政府來主持，地下簽賭只有組頭賺錢。

吳思瑤提到，藍白聯手惡修財劃法，跟運動產業大有關係，教育部體育署從過去到現在，會針對地方政府進行計畫型補助，其中一項就是運動發展項目，114年就編列41億元，用於全民運動、國際體育、運動設施、運動科研、校園體育教學、原住民體育教育及跨齡運動推廣等，一旦藍白提案修財劃法，要中央釋出6612億元，41億元補助經費將不翼而飛，經費被藍白挖走。

此外，對於民間團體號召民眾今晚站出來，反對憲法訴訟法和選罷法修法在29日立法院會闖關，吳思瑤回應，尊重並感謝公民團體自主串聯。選罷法中有關門檻提高尚未交付院長層級的黨團協商，不要趁機把已協商部分併尚未協商的部分「二合一」快轉偷渡過水，憲法訴訟法僅完成黨團協商，未完成院長層級協商，呼籲立法院長韓國瑜起碼的程序正義應維持，不應違反議事規則讓選罷法及憲法訴訟法排入29日議程。（編輯：張若瑤）1131128