館長陳之漢曾替中信兄弟開球 球團發聲明解釋

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）網紅「館長」陳之漢自曝做過「球版」，曾替中職中信兄弟開球也被拿出來討論；兄弟發出聲明雖未提到名字，但表示造成社會負面討論及球迷朋友觀感不佳，會進行內部檢討。

網紅「館長」陳之漢日前直播時自爆做過「球版」（地下簽賭），在2019年曾替中信兄弟開球往事也被翻出討論、引起爭議。

兄弟發出聲明中沒提到姓名，僅表示在2019年初透過廣告代理商引介，與贊助商進行年度合作案之合作，其中，年度贊助權益包含企業日開球權利。

球團為執行贊助權益內容，與贊助商雙方協議後，於2019年6月9日之企業日開球權益賦予贊助商安排，球團並未支付任何費用，經由贊助商決議，活動當日邀請當年度（2019年）氣泡水品牌代言人進行球團企業日開球活動。

兄弟球團聲明提到，於2023年球季結束後未透過廣告代理商與贊助商進行續約，雙方合約期間贊助內容皆已執行完成。

此次事件造成社會負面討論，以及球迷朋友觀感不佳，中信兄弟球團將會進行內部檢討，並在未來與贊助商企業合作會再加以審視，避免再次帶給社會困擾。（編輯：陳政偉）1131129