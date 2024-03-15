周思齊追求成有價值的人 盼莫忘假球案沉重故事

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職中信兄弟42歲老將周思齊今天親自宣布引退，回憶起過往假球案，他表示，一直在追求成為有價值的人而非有「價格」，想要透過自己再說1次過往沉重的故事，以作為借鏡。

周思齊從2005年開始職棒生涯，經歷過誠泰cobras隊、米迪亞暴龍隊、兄弟象隊、中信兄弟隊，經歷過「黑米事件」、「黑象事件」，仍堅持不打假球，挺過種種困境，並見證了中職一路以來的風風雨雨。

周思齊今天在引退記者會上回憶起這段歷史更是有感觸，「假球風波對台灣棒球、整個台灣社會是非常動盪，我也被捲入其中，我個人是很辛苦沒錯，但這個產業鏈的人更辛苦，苦楚沒辦法跟人家講，當時台灣的棒球環境就是這樣，比較辛苦一點。」

周思齊說，當時透過信仰撐過一切，「當時也是求助無門，對於未來的方向沒有著落，所以尋求牧師的幫助，他一直鼓勵我，最重要是你這個人的價值，而非價格，要努力成為有價值的人，是我一直在努力的。」

如今台灣棒球重返榮景，周思齊指出，雖然時空背景已經不同，「但過去的記憶是我們不可以忘記的，這是很沉重的記憶，我想要用我的方式跟大家說說」。

周思齊認為，台灣球迷很可愛、包容度很高，很容易忘記一些悲傷的事情，「但總要有一個人跟大家講，過去台灣棒球一直這麼辛苦走過來，才成就現在的環境，看起來，我是滿適合成為這個人」。（編輯：管中維）1130315