見證過台北棒球場 周思齊有望在大巨蛋引退賽

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職中信兄弟周思齊今天親口宣布今年球季結束將引退，兄弟球團正爭取例行賽最後一週於台北大巨蛋舉辦周思齊的引退賽，見證過台北市立棒球場歷史的周思齊也相當期盼在大巨蛋。

周思齊今天在引退記者會上淚崩表示，「我怕自己潰堤，我是一個很熱愛棒球的人，要卸下球衣會很難接受，過去幾年有試著去想像，但這天到來時還是很難接受，無數版本在我腦海浮現，該怎麼做、該怎麼辦。」

周思齊指出，也有想過是否要安安靜靜在球季結束後跟大家說再見，「可是我身為球員，被這麼多球迷愛戴，我要好好跟球迷說再見，很認真地跟每一個球迷朋友講謝謝。」周思齊也表示，能夠穿上兄弟球衣、被「百萬象迷」疼愛是棒球人生最大的驕傲。

兄弟領隊劉志威表示，現在正與台北大巨蛋爭取在球季最後一週舉辦主場賽事，「雖然大巨蛋下半季檔期很少，但對方現在有回應了，所以有機會。」

周思齊也期盼自己能在大巨蛋打引退賽，他親眼見證從台北市立棒球場到台北大巨蛋落成的歷史，「看到大巨蛋這樣蓋好，反而會讓我想到過去的台北棒球場，那個球場發生過很多次的戰役，所以如果可以在台北大巨蛋引退的話，我覺得這是至高無上的榮譽。」

周思齊也指出，希望自己可以跟球迷講一些過去台北市立棒球場的故事，「希望過去這些踏過台北棒球場的老朋友，一起來踩一踩台北大巨蛋，從水泥地到現在有椅子、人工草皮，還有冷氣吹。」（編輯：陳政偉）1130315