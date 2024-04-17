周思齊跑出生涯99盜 捕手戴培峰：學長跑太快

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中信兄弟隊老將周思齊今天比賽8局代打上場，靠著保送上壘、跑出本季首盜，為生涯99盜；對手富邦悍將隊捕手戴培峰表示，很認真要抓盜壘但沒有傳好，「學長跑太快。」

兄弟隊42歲野手周思齊今年是引退年，他也把握機會完成想要達成的紀錄，目前生涯累積1801支安打、144發全壘打，就差完成百次盜壘成功。

兄弟今天與富邦悍將交手，周思齊8局上代打上場，選到四壞保送，接著再成功盜上二壘，為個人中職生涯第99次盜壘成功。

周思齊在生涯96盜時曾經承諾，接下來每一次盜壘成功都會捐款新台幣10萬元給「王光輝棒球發展計畫」，第100盜時會捐20萬元、湊滿50萬，希望回饋棒球圈、讓整體棒球環境提升。

對手富邦悍將今天捕手是戴培峰，他賽後表示，當時有抓周思齊離壘距離比較遠，「有認真抓盜壘，但那一球沒傳好，學長跑太快了」，戴培峰也笑說，周思齊腳程其實沒有落差太多。

戴培峰今天也敲出個人本季首轟、2分砲幫助球隊扳平比數，他表示兄弟今天先發投手德保拉（Jose De Paula）是很好的投手，打出全壘打那球是直球偏紅中，打到就有感覺會是全壘打；悍將終場以10比4搶勝。（編輯：龍柏安）1130417