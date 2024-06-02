周思齊拚「很難紀錄」球迷喊盜盜盜 笑稱想低調

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中信兄弟隊老將周思齊挑戰達成「千安百轟百盜」差1盜，昨天上場球迷直喊「盜盜盜」，周思齊開玩笑說要小聲一點，不然都被對手發現，也直言每個人都有很難目標但會努力完成。

中華職棒中信兄弟隊老將周思齊今年球季打完退休，生涯最後一年力拚成為中職「千安、百轟、百盜」史上第9人。

昨天兄弟與味全龍隊比賽，7局上代跑上場，一上場球迷高喊「盜、盜、盜」，周思齊盜壘失敗，9局再有上壘機會，但沒有嘗試盜壘。

被問起是否有聽到球迷一直喊「盜、盜、盜」，周思齊笑說有，還會聽到「盜二壘、盜三壘、盜本壘之類的」，他也開玩笑要球迷小聲一點，「低調一點，不然大家都知道（要盜壘）。」

周思齊表示，每個人都有很難完成的目標，可能在想要完成的過程中也會有不支持的聲音，例如可能會有人認為他這麼老了為什麼還要盜壘，「這件事情對我來說是很難完成的，但大家都會碰到。」

周思齊笑說，現在偶爾會有念頭，如果年輕時多跑一點，是不是早就完成百盜了，說不定還可以挑戰下一個里程碑，「這對現在的我來說很難，但我會努力完成。」（編輯：張雅淨）1130602