周思齊跑出生涯99次盜壘 回首過去應該勇敢一點

（中央社記者楊啟芳新北18日電）中職中信兄弟周思齊昨天跑出生涯第99次盜壘，距離「千安百轟百盜」僅差1次。周思齊今天表示，當數字愈接近時，會回想過去為何不勇敢一點，盼透過這個紀錄傳承精神。

42歲周思齊在今年季前宣布本季結束就要引退，昨天8局上代打選到保送，順利盜上二壘，目前累積1801安、144轟、99盜，距離成為中職史上第9個「千安百轟百盜」成員，僅差1次盜壘，前8人分別為張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪、張志豪、陳鏞基。

昨天周思齊上壘時，場邊球迷就喊起「盜盜盜」口號，他今天受訪時笑說：「有聽到，還滿好玩的，很復古的感覺，因為這是以前老球迷才會喊的口號。」周思齊也笑說，回休息室之後隊友們比他還高興，洋投艾士特（Eric Stout）還說如果完成百盜要幫忙拔壘包。

談到昨天的盜壘，周思齊表示，「剛好是可以盜壘的時機，是可以往前的時機為什麼不跑，當時比分還是有機會。」周思齊表示，由於當時捕手是戴培峰，要盜上二壘很難，「但我現在可以為球隊建功的機會愈來愈少，為什麼不把握。」

周思齊20年職棒生涯中，大多球季的盜壘數都是個位數，他表示，「其實對我來說，盜壘不在個人成績的涉略範圍內，不會很主動去強求這件事情，有下指令給我才會去做這件事情。」周思齊指出，在以前的年代自己比較少會被教練團「開綠燈」，上一壘之後基本上都是等短打。

不過隨著退休年、接近百盜，周思齊坦言，「會想說為什麼過去不多勇敢、主動一點，這樣的話也許早就完成了（百盜），因為這件事情的意義並不僅是成為千安百轟百盜的成員之一，可能過幾年大家就忘了，而是有過去8個學長、才有現在的我們。」

周思齊曾經承諾，從生涯97盜起，每一次盜壘成功都會捐款新台幣10萬元給「王光輝棒球發展計畫」，第100盜時會捐20萬元、湊滿50萬。對此周思齊也說：「這是精神的符號，因為有他才有我們這一代，希望把這個精神延續。」（編輯：吳協昌）1130418