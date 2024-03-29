兄弟9月2場賽事改到大巨蛋 可望辦周思齊引退賽

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職今天公告，今年9月21日至22日一軍例行賽，中信兄弟主場對戰味全龍的2連戰賽事，比賽場地從洲際球場調整至台北大巨蛋，兄弟球團表示，周思齊引退賽相關資訊會再公告。

本季在台北大巨蛋的中職例行賽場數不斷增加，原本在大巨蛋有33場賽事，不過如今9月又多了2場，本季大巨蛋賽事增為35場，分別為味全龍隊10場、中信兄弟隊10場、台鋼雄鷹隊5場、統一獅隊4場、富邦悍將隊3場、樂天桃猿隊3場，兄弟本季主客場在大巨蛋的比賽多達28場。

周思齊在15日的引退宣告記者會上就曾表示，他曾經親眼見證從台北市立棒球場到台北大巨蛋落成的歷史，非常期盼引退賽能在大巨蛋舉行。而當時兄弟領隊劉志威也表示，會積極與遠雄爭取球季最後一週的賽事在大巨蛋辦，為周思齊舉辦引退賽。

兄弟球團則回應，有關於9月21日至22日比賽場地調整至台北大巨蛋，稍早中信兄弟球團也收到大巨蛋的正式通知，確認已完成調整場地。至於有關下半季主題週以及周思齊引退賽日期等相關資訊，球團也正努力規劃中，期待在日期確定後一併公告。（編輯：陳政偉）1130329