兄弟9月2場賽事改到大巨蛋 可望辦周思齊引退賽
2024/3/29 16:02（3/29 16:32 更新）
（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職今天公告，今年9月21日至22日一軍例行賽，中信兄弟主場對戰味全龍的2連戰賽事，比賽場地從洲際球場調整至台北大巨蛋，兄弟球團表示，周思齊引退賽相關資訊會再公告。
本季在台北大巨蛋的中職例行賽場數不斷增加，原本在大巨蛋有33場賽事，不過如今9月又多了2場，本季大巨蛋賽事增為35場，分別為味全龍隊10場、中信兄弟隊10場、台鋼雄鷹隊5場、統一獅隊4場、富邦悍將隊3場、樂天桃猿隊3場，兄弟本季主客場在大巨蛋的比賽多達28場。
周思齊在15日的引退宣告記者會上就曾表示，他曾經親眼見證從台北市立棒球場到台北大巨蛋落成的歷史，非常期盼引退賽能在大巨蛋舉行。而當時兄弟領隊劉志威也表示，會積極與遠雄爭取球季最後一週的賽事在大巨蛋辦，為周思齊舉辦引退賽。
兄弟球團則回應，有關於9月21日至22日比賽場地調整至台北大巨蛋，稍早中信兄弟球團也收到大巨蛋的正式通知，確認已完成調整場地。至於有關下半季主題週以及周思齊引退賽日期等相關資訊，球團也正努力規劃中，期待在日期確定後一併公告。（編輯：陳政偉）1130329
延伸閱讀見證過台北棒球場 周思齊：若在大巨蛋引退是至高無上榮譽周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人周思齊盼完成千安百轟百盜 讓背號16夠格引退桃園棒球場整修樂天桃猿3主場移至大巨蛋 中職6隊都攻蛋中職35年觀賽重點 6隊3地同時開打變化多、突破僵局制刺激度增高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
- 兄弟9月2場賽事改到大巨蛋 可望辦周思齊引退賽2024/03/29 16:02
- 2024/03/15 15:01
- 2024/03/15 14:58
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
當教練不在生涯規劃 周思齊：以管理職為方向學習