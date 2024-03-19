高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年「總是最後離開球場」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）中華職棒統一獅隊選手高國慶正式宣告引退，球團將在5月26日台南棒球場為他舉辦引退賽，結束20年職棒球員生涯。這位球員、球迷口中的「大學長」生涯累積1844支安打、134支全壘打、902分打點，各項成績都名列前茅。從小獅王到綠色坦克，45歲的高國慶將轉任二軍首席教練，用不同身分持續為台灣棒球貢獻心力。

新人打擊驚豔 小獅王變綠色坦克

高國慶生涯打過5次季後挑戰賽，系列賽合計敲出20支安打、13打點和14得分，皆寫下紀錄，並曾3度獲選最佳十人、4次一壘手金手套，8度入選明星賽，在2007年個人表現達顛峰，獲選年度MVP。他為獅隊拿過6座總冠軍，在2013年獲得總冠軍賽MVP。

高國慶從9歲開始打棒球，求學階段離家住校訓練，夢想讓父母看到自己站上台灣棒球最高殿堂。2004年加盟統一獅，整季貢獻12支全壘打，甚至在總冠軍賽第3戰轟出滿貫砲技驚四座，成為統一獅新生代重砲手。

2007年高國慶受洋將布雷啟發，長打能力再進化，單季20轟、打擊率3成58以及長打率5成60，皆創下生涯新高，且在當年台灣大賽再度敲出滿貫全壘打，成為中職史上首位擁有2支總冠軍賽滿貫砲的選手。穿著統一綠色球衣的高國慶擁有強大的攻擊火力，被球迷封為「綠色坦克」。

2007年10月24日中職總冠軍賽，統一獅高國慶擊出滿貫砲。（中央社檔案照片）

2007年統一獅隊長高國慶拿下中職最佳九人、金手套、安打王、年度最有價值球員等4獎項。（中央社檔案照片）

影片來源：統一獅 Uni Lions

極度自律 自聘防護員開先例

高國慶自我要求高，早期自聘私人防護員協助治療與訓練，保持高戰力，開啟中職先例。他的堅持自律不僅體現在身體保養方面，在心態上也無法接受任何鬆懈。他曾透露，能持續在球場打拚的秘訣就是不能懶惰。

「隨時都要戰戰兢兢，不能只想著要休息。」

老戰友陳鏞基也對高國慶的自律印象深刻，他透露，高國慶幾乎都是最後一個離開球場的人，「我每次都以為我是最後一個了，才發現原來他還在。」

發揮老將價值 大學長率隊打出驚奇

2020年統一獅寫下驚奇，開季被評為戰力最弱，竟一路闖進總冠軍戰，甚至逆轉3比1劣勢，拋下橘色封王彩帶，高國慶是功不可沒的精神領袖。當球隊一度面臨可能遭橫掃，幾乎退無可退，高國慶跳出來穩定軍心，賽前團結球員喊話：「比賽裡面犯的錯都不是重點，重點是我們要贏球。」他與潘武雄、陳鏞基等老將扛住壓力帶頭衝，率統一獅睽違7年再抱回冠軍。

那一年，42歲的高國慶站上當年台灣大賽的戰場，是場上最年長的球員，但年齡不是問題，他善用經驗值，頻頻在關鍵時刻以守備為球隊化解失分危機，總教練林岳平直讚：「高國慶守備的穩定度無人可以取代，他就像場上的指揮官，帶領球隊走到最後一步。」

2020年10月統一獅奪中職下半季冠軍，高國慶（前中）帶領全隊在場中跳戰舞慶祝。（中央社檔案照片）

2020年台灣大賽第5戰，5局下統一獅潘傑楷敲出二壘安打，將隊友高國慶（右）送回本壘得分。（中央社檔案照片）

2020年台灣大賽第5戰統一獅高國慶（右）5局下奮力從一壘跑回本壘，球隊士氣振奮。（中央社檔案照片）

轉換球場身分 勉後輩別靠讓位靠實力

20年球員生涯劃下句點，高國慶今年轉任獅隊二軍首席教練，曾被隊友形容「無時無刻都想著棒球」，不再以球員身份繼續努力對高國慶而言，無疑是個艱難決定，他說，其實去年球季沒有登錄一軍，就差不多有心理準備，也透露3年前球隊就有詢問要不要轉換角色，但拗不過他的個性。

高國慶始終相信，職棒不是靠「讓位」，而是實力決定一切，這也是他一路拚到45歲、不斷精進自己的原因。他不時提醒後輩，心態很重要，儘管外界可能有些聲音，但要堅信「我練的沒有比別人少，不是占著茅坑不拉屎，想要就去做，不要在意別人眼光。」

儘管生涯無緣2000安里程碑，與全壘打王擦身而過成為遺憾，高國慶轉任教練後也準備迎向另一項挑戰，他說，這些年來看到很多努力的球員沒有機會，最後帶著遺憾、抱怨離開，希望藉由自身經驗成為球員最佳後盾。（編輯：曹亞沿、趙敏雅）1130319

影片來源：統一獅 Uni Lions

2001年棒球亞錦賽在新莊球場舉行，中華隊高國慶4局上擊出2分全壘打後，與隊友擊掌歡呼。（中央社檔案照片）

2011年台灣大賽第二戰，8局上統一高國慶（右2）擊出2分全壘打。最後延長賽至13局統一以8比7擊敗Lamigo桃猿獲勝。（中央社檔案照片）