倒數68天引退賽 高國慶要談棒球生涯3名重要教練

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）倒數68天中職統一獅隊邀請球迷5月26日見證「綠色坦克」高國慶引退賽，推出「豪華觀禮席」新台幣6800元；高國慶也賣關子，含一色優在內，引退賽當天要談生涯中3名很重要的教練。

高國慶今天舉行引退記者會，宣布5月26日將在台南棒球場辦引退賽。獅隊宣布5月26日比賽高國慶將擔任先發，為家人再一次揮擊，並推出「高國慶引退賽豪華觀禮席」，比賽時將在台南棒球場一壘E區，規劃專屬的68個席次，每席6800元。

「高國慶引退賽豪華觀禮席」球迷賽後可至場內草皮區專屬觀禮區，也能擁有引退球迷版球衣、親筆簽名引退紀念票卡、紙箱王共同合作開發製作的引退紀念版坦克車，每台坦克擁有專屬流水編號及證書，並搭贈引退賽相關購票贈品，包括球員卡組、球衣款小提袋、典藏徽章組，以及當日比賽實戰紀念球。

另外也推出「高國慶引退親筆簽名套票」每席1100元，含當日賽事門票、引退賽親筆簽名紀念票卡、證件帶、徽章組、球員卡組、球衣款小提袋。「高國慶引退親筆簽名套票」與「高國慶引退賽豪華觀禮席」皆於20日中午12時開賣。

高國慶今年球季轉任獅隊二軍首席教練，是否續穿球員生涯的68號，他表示，有球員想要就會讓，也提到生涯早期是穿4號，當初是因為日籍教練一色優建議才換背號。

高國慶也賣關子表示，一色優是自己棒球生涯中很重要的3名教練之一，至於其他2名教練是誰，引退賽當天會跟大家分享，還不忘補充：「其中一個非常嚴厲嚴格，我現在看到都還會怕，引退賽那天我就可以大膽講了。」（編輯：張雅淨）1130319