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高國慶不在意外界眼光 點名3人有望打到40歲

2024/3/19 16:59（3/19 18:21 更新）
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中華職棒統一獅隊「綠色坦克」高國慶引退記者會19日舉行，宣布結束20年職棒球員生涯，5月26日將於台南棒球場安排引退賽，他身穿紀念球衣站在專屬LOGO前合影。中央社記者張新偉攝 113年3月19日
中華職棒統一獅隊「綠色坦克」高國慶引退記者會19日舉行，宣布結束20年職棒球員生涯，5月26日將於台南棒球場安排引退賽，他身穿紀念球衣站在專屬LOGO前合影。中央社記者張新偉攝 113年3月19日
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）統一獅隊「綠色坦克」高國慶拚到45歲退休，他始終相信職棒場是看技術不是看年紀，點名林泓育、朱育賢、陳俊秀有望打到40歲，勉勵後輩不要在意外界眼光，求新求變爭取位置。

高國慶是中職統一獅隊教練、隊友眼中非常自律的球員，也因為自律讓他在職棒場上拚戰20年寫下不少紀錄，去年底結束球員生涯，今年起轉任獅隊二軍首席教練。

高國慶始終抱持著職棒不是靠「讓位」的信念，認為實力決定一切，不認為自己是特例，認為林泓育、朱育賢、陳俊秀有望打到超過40歲。

高國慶也提到，想要在職棒打的長遠，心態很重要，儘管外界可能有些聲音，但他直言，「我練的沒有比別人少，不是占著茅坑不拉屎，想要就去做，不要在意別人眼光。」

今年球季轉換身分成為教練，高國慶笑說球員很單純，教練要做的事情太多，當球隊低潮、出狀況的球員多的時候，教練必須去面對，學習如何溝通，也不忘跟獅隊球員喊話：「如果我有做不好的地方，請大家多多包涵。」

20年的職棒球員生涯成為高國慶走向下一步的養分，這些年來看到很多很努力的球員沒有機會，最後帶著遺憾、甚至是抱怨離開，他期許自己盡量做到不要讓球員帶著遺憾離開，也勉勵球員責任心要強一點，不要在意別人的眼光，教練會是最佳後盾。（編輯：張雅淨）1130319

中華職棒統一獅隊高國慶（圖）拚到45歲退休，始終抱持著職棒不是靠「讓位」的信念，相信實力決定一切，也不覺得自己會是特例，認為林泓育、朱育賢、陳俊秀都有望打到超過40歲。中央社記者張新偉攝 113年3月19日
中華職棒統一獅隊高國慶（圖）拚到45歲退休，始終抱持著職棒不是靠「讓位」的信念，相信實力決定一切，也不覺得自己會是特例，認為林泓育、朱育賢、陳俊秀都有望打到超過40歲。中央社記者張新偉攝 113年3月19日
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