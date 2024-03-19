高國慶稱嘟嘟「統一先生」 2008年那球烙印心中

（中央社記者謝靜雯台北19日電）統一獅隊「綠色坦克」高國慶引退記者會催淚，他點名隊友「嘟嘟」潘威倫引退賽值得「好好辦」，稱潘威倫是「統一先生」，對2008年讓潘威倫錯過完全比賽仍感抱歉：「那一球烙印在心裡。」

中職統一獅隊45歲退役好手高國慶將於5月26日舉行引退賽，今天記者會就已經很催淚。同期球員陸續引退，今年也是投手隊友「嘟嘟」潘威倫球員生涯最後一年，高國慶表示，「嘟嘟可以算是統一先生，真的要好好幫他辦。」

談起與潘威倫間的回憶，2008年7月10日那場比賽絕對是最難忘的比賽，那場比賽高國慶開賽就因為處理內野滾地球漏掉讓跑者上壘、被記上失誤，而這也是整場比賽對手唯一上壘的打者，潘威倫投出無安打比賽，但錯過難得的完全比賽紀錄。

高國慶今天再談起那一球還是表示，「那一球烙印在我心裡，對他很抱歉，我也很想把那一球接起來」，並表示如果有接到，潘威倫的生涯中又可以多添一筆「超人紀錄」，但也提到那一球如果有電視輔助判決，可能有一些改判的討論空間。

高國慶表示，球隊中有很多學弟都把潘威倫當成偶像，但只要是運動就會有不完美，今年潘威倫球員生涯最後一年，「他值得球隊好好替他辦引退賽」。（編輯：張雅淨）1130319