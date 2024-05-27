高國慶引退數度淚崩 宣告「球員生涯正式結束」

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職統一獅隊昨晚為高國慶舉辦引退賽，賽後的引退儀式上高國慶數度淚崩，尤其提到已過世父親時，淚謝在他遇到受傷時苦勸不要放棄，並正式宣告「我的球員生涯正式結束」。

45歲的高國慶去年季後確定卸下球員身分，並於今年轉任二軍首席教練。不過獅隊昨晚在台南棒球場為他舉辦引退賽，賽後引退儀式一路進行到「跨夜」。

在賽後引退儀式中，高國慶換上職棒生涯初期穿的4號球衣，在引退影片中看到已過世父親的身影忍不住淚崩。接著獅隊球團設計的「回到最初的原點」橋段，邀請到前中信鯨投捕高建三、石金受，重現2004年生涯第一個打席對決，最後繞壘一圈回到本壘。

高國慶在引退致詞時，特別感謝棒球生涯中的3名貴人，分別是台體大時期的老師林華韋、前獅隊體能教練一色優、還有前獅隊總教練「飛總」呂文生。

高國慶提到過世父親時又忍不住淚崩。他表示，在他高一時曾經因為腰傷、手傷，嚴重到影響生活作息，「在我要下定決心放棄打球時，在電話那頭你不斷勸我不要放棄，很慶幸我聽了你的勸導，才能在今天特別的時刻、有這麼多人見證下，向大家宣告，我的球員生涯正式結束。」

高國慶也感謝20年球員生涯裡一直在背後支持的球迷，「不管我們遇到什麼黑暗，不管我成績好不好、球隊戰績好不好，比賽時間一到就是有熟悉的面孔為我加油，有你們陪伴和場邊的吶喊，讓我一點都不孤單，真的覺得有你們我很幸福。」

高國慶也勉勵後輩及學弟，「在我球員生涯裡，有碰到很多不好的事件和回憶，相信大家也不想再讓類似事件重蹈覆徹，還是一樣要提醒大家愛惜羽毛，一起讓大環境愈來愈好，不要辜負上天、父母賜予你的天賦，好好珍惜有球打的日子。」

最後的祝福影片中，前中信兄弟總教練林威助驚喜透過影片獻上祝福。林威助說：「如今你要引退了，希望你繼續傳承精神、態度還有紀律。有你的傳承，台灣職棒、棒球會變得更好、更強。」（編輯：何宏儒）1130527