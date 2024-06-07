日職阪神虎隊舉辦台灣日 邀請林威助到場開球

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）日職阪神虎隊今天於主場甲子園球場舉辦「台灣日」，前阪神虎球員、前中職中信兄弟總教練林威助受邀出席，他表示，今天參與台灣日回想起了以前球員時期的回憶，相當榮幸。

日職目前在進行跨聯盟交流賽，阪神虎隊今天與西武獅隊交手的賽事舉辦「台灣日」，賽前邀請前阪神台灣球員林威助到場開球。林威助從2003年到2013年間效力阪神虎隊，今天現場球迷也高唱了林威助球員時期的應援歌曲。

根據日本媒體「體育報知」報導，林威助表示，今天想起了以前球員時期的回憶，「這是我從小就嚮往的球場，感到非常榮幸」。林威助今天也與以前帶過他的總教練岡田彰布見面，林威助指出，雖然好像有點打擾到總教練，但岡田彰布還是有認出他來。

目前阪神虎在交流賽正處於1勝7敗的低潮，不過林威助表示，「在漫長的賽季中一定會有這樣的時刻，不過只要主力球員陸續歸隊，就會有所發揮」。

根據日媒報導，阪神虎台灣日已經舉辦第6次，今天賽前也針對4月發生的台灣花蓮大地震進行賑災募款，希望能成為台灣的力量。（編輯：方沛清）1130607