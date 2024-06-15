兄弟大巨蛋觀眾寫紀錄 3萬2988人中職單場新高

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中華職棒中信兄弟隊台北大巨蛋主場再創觀眾人數紀錄，今天與統一獅隊交手湧入3萬2988名觀眾入場，再破中職單場觀眾人數紀錄。

中信兄弟隊昨天起在台北大巨蛋安排主場賽事，昨天首戰與樂天桃猿隊交手，就吸引1萬6103名觀眾入場。

兄弟隊週末推出「阪神甲子園球場主題日」，今天在台北大巨蛋主場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，邀請「平成鐵人」金本知憲擔任賽前開球嘉賓，也特別邀請阪神甲子園球場賽事的專屬播報員親臨大巨蛋，帶給球迷最道地的日本看球體驗也讓球迷樂意買單。

兄弟隊今晚比賽湧入3萬2988名觀眾入場，改寫6月1日味全龍主場迎戰中信兄弟，單場2萬9688名觀眾入場紀錄，再度刷新中職例行賽單場最多觀眾紀錄，目前中職例行賽大巨蛋觀眾人數第3高為今年球季開幕戰2萬8618人。（編輯：李亨山）1130615